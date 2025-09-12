Τραμπ: Πιστεύω πως έχουμε τον δολοφόνο του Κερκ - Είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, λένε διεθνή ΜΜΕ

«Ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο»

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «τον καλύτερο άνθρωπο», ενώ καταδίκασε τον δράστη, τον οποίο οι αρχές δεν έχουν ακόμη κατονομάσει.

«Λοιπόν, ελπίζω — θα κριθεί ένοχος, φαντάζομαι — και ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτό που έκανε ο Τσάρλι Κερκ, ήταν ο καλύτερος άνθρωπος... δεν του άξιζε αυτό. Δούλευε τόσο σκληρά και τόσο καλά, όλοι τον συμπαθούσαν».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, τόνισε ότι ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει την εσχάτη των ποινών για τον δράστη του Κερκ.

«Στη Γιούτα, έχουν τη θανατική ποινή, και έχετε έναν πολύ καλό κυβερνήτη εκεί», είπε ο Τραμπ. «Ο κυβερνήτης, τον έχω γνωρίσει, ο κυβερνήτης είναι πολύ αποφασισμένος για τη θανατική ποινή σε αυτή την περίπτωση».

Όταν ρωτήθηκε αν η δολοφονία του Κερκ ήταν μια «μεμονωμένη», απομονωμένη περίπτωση, ο Τραμπ είπε ότι «φαίνεται να είναι».

Ο Πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν είχε δει το βίντεο με τον θάνατο του Κερκ. «Δεν ήθελα να το δω, το άκουσα», είπε ο Τραμπ. «Δεν θα γινόμουν ποτέ καλός γιατρός, ας το θέσω έτσι. Εννοώ, άκουσα, άκουσα αρκετά — δεν ήθελα να το δω, δεν ήθελα να θυμάμαι τον Τσάρλι με αυτόν τον τρόπο».

