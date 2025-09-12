Τραμπ: Πιστεύω πως έχουμε τον δολοφόνο του Κερκ - Είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, λένε διεθνή ΜΜΕ
«Έχει συλληφθεί και ανακρίνεται» είπε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος για τον βασικό ύποπτο, προσθέτοντας ότι κάποιος «πολύ κοντινός του τον παρέδωσε» - Ο πατέρας του φέρεται να είναι αυτό το πρόσωπο
«Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Fox News.
BREAKING: Trump says Charlie Kirk shooting suspect is in custody.pic.twitter.com/Zgzc3u3dRV— Clash Report (@clashreport) September 12, 2025
Ο Τραμπ είπε ότι κάποιος «πολύ κοντινός του τον παρέδωσε» και ότι η είδηση θα ανακοινωθεί αργότερα την Παρασκευή.
«Αυτό συμβαίνει όταν έχεις κάποιες καλές λήψεις», είπε ο πρόεδρος, αναφερόμενος σε πιο καθαρές φωτογραφίες του υπόπτου που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη από το FBI. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο άνθρωπος που έδωσε την πληροφορία ήταν «ένα άτομο που είχε σχέση με τις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά ήταν και άτομο πίστης». Ο πατέρας του ατόμου που συνελήφθη (28 ή 29 χρονών, σημείωσε ο Ρεπουμπλικανός) συνεργάστηκε με τους ερευνητές, πρόσθεσε.
Πέραν του Τραμπ, τέσσερις διαφορετικές πηγές ανέφεραν στο CNN πως ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση και ανακρίνεται σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Κερκ. Δύο από τις πηγές αυτές ανέφεραν ότι ο άνδρας που βρίσκεται υπό κράτηση ομολόγησε στον πατέρα του πως ήταν ο δράστης. Ακολούθως, ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές και είπε ότι είχε κρατήσει τον γιο σε ασφαλές σημείο του μέχρι να τεθεί επίσημα υπό κράτηση.
Σε αυτό το πλαίσιο, κρατικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 5 μμ (ώρα Ελλάδας) σχετικά με την αναζήτηση του δράστη που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Γιούτα. Πιθανότητα, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αποκάλυψη του Αμερικανού προέδρου.
«Ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο»Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «τον καλύτερο άνθρωπο», ενώ καταδίκασε τον δράστη, τον οποίο οι αρχές δεν έχουν ακόμη κατονομάσει.
«Λοιπόν, ελπίζω — θα κριθεί ένοχος, φαντάζομαι — και ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτό που έκανε ο Τσάρλι Κερκ, ήταν ο καλύτερος άνθρωπος... δεν του άξιζε αυτό. Δούλευε τόσο σκληρά και τόσο καλά, όλοι τον συμπαθούσαν».
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, τόνισε ότι ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει την εσχάτη των ποινών για τον δράστη του Κερκ.
«Στη Γιούτα, έχουν τη θανατική ποινή, και έχετε έναν πολύ καλό κυβερνήτη εκεί», είπε ο Τραμπ. «Ο κυβερνήτης, τον έχω γνωρίσει, ο κυβερνήτης είναι πολύ αποφασισμένος για τη θανατική ποινή σε αυτή την περίπτωση».
Όταν ρωτήθηκε αν η δολοφονία του Κερκ ήταν μια «μεμονωμένη», απομονωμένη περίπτωση, ο Τραμπ είπε ότι «φαίνεται να είναι».
Ο Πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν είχε δει το βίντεο με τον θάνατο του Κερκ. «Δεν ήθελα να το δω, το άκουσα», είπε ο Τραμπ. «Δεν θα γινόμουν ποτέ καλός γιατρός, ας το θέσω έτσι. Εννοώ, άκουσα, άκουσα αρκετά — δεν ήθελα να το δω, δεν ήθελα να θυμάμαι τον Τσάρλι με αυτόν τον τρόπο».
To βίντεο της διαφυγής του δράστη και οι φωτογραφίες με τις οποίες τον έψαχνε το FBIΑνθρωποκυνηγητό είχαν εξαπολύσει οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας για τον άνδρα που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ το απόγευμα της Τετάρτης, έχοντας απευθύνει παράλληλα νέα έκκληση σε όποιον έχει κάποια πληροφορία να εμφανιστεί για να την δώσει.
Λίγη ώρα μετά τις τέσσερις νέες φωτογραφίες στις οποίες είχε καταγραφεί ο δολοφόνος του Κερκ, οι αρχές έδωσαν και ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο οποίο είχε καταγραφεί η στιγμή της διαφυγής του καταζητούμενου εκτελεστή λίγα δευτερόλεπτα αφού πυροβόλησε με το όπλο που είχε.
Στο βίντεο, όπως εξήγησε ο επικεφαλής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, φαίνεται ο άνδρας να τρέχει στην ταράτσα του κτηρίου από το οποίο άνοιξε πυρ, να πηδάει από σχετικά μεγάλο ύψος, να διασχίζει έναν δρόμο και να καταλήγει σε μια δασώδη περιοχή στην οποία βρέθηκε και το όπλο που χρησιμοποίησε.
🚨#BREAKING: Officials have released brand-new, unseen footage showing the Charlie Kirk shooter suspect fleeing after opening fire from the roof of Utah Valley University, before dropping down and running from the scene. The FBI says it has already received more than 7,000 tips. pic.twitter.com/DzuwgcMnTE— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 12, 2025
TMZ has managed to obtain security camera footage showing the FBI’s “person of interest” in yesterday’s shooting of conservative personality and commentator Charlie Kirk at Utah Valley University, walking through a neighborhood in Orem, Utah towards the school prior to the… pic.twitter.com/sgG27Ed2o0— OSINTdefender (@sentdefender) September 11, 2025
We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx— Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025
Οι αρχές είχαν καταφέρει να εντοπίσουν ένα αποτύπωμα αριστερού χεριού και ενός παπουτσιού «τα οποία ο ύποπτος άφησε φεύγοντας από την ταράτσα του κτηρίου».
