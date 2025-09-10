Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Έκρηξη σε τρένο που μετέφερε LPG στο Βίλνιους της Λιθουανίας - Εκκενώθηκε περιοχή
Ένα άτομο τραυματίστηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική και την υπηρεσία διάσωσης
Οι Αρχές του Βίλνιους διέταξαν την εκκένωση μιας περιοχής σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου γύρω από έναν σιδηροδρομικό σταθμό αφού ένα τρένο, το οποίο μετέφερε υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγη κατά τη διάρκεια της φόρτωσής του.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 9.30 (ώρα Ελλάδας) αλλά μέχρι το απόγευμα οι 40 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο αδυνατούσαν να προσεγγίσουν το τρένο, λόγω της πολύ υψηλής θερμοκρασίας που είχε αναπτυχθεί, ανέφερε η Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης της Λιθουανίας.
Το LPG προέρχεται από ένα λιθουανικό διυλιστήριο που ανήκει στην εταιρεία Orlen της Πολωνίας, όμως άλλη εταιρεία είναι αρμόδια για τη μεταφορά του. Ο τερματικός σταθμός στον σιδηροδρομικό σταθμό δεν ανήκει στην Orlen, είπε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η πυρκαγιά ήταν σκόπιμη ενέργεια, υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι διεξάγεται ήδη έρευνα.
«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν υποψίες περί σκόπιμων ενεργειών. Η εταιρεία συνεργάζεται με τον ιδιοκτήτη του τερματικού σταθμού και τις αρμόδιες αρχές, στην έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος», είπε.
⚡ Explosions in the Suburbs of Vilnius. Orlen Lietuva Tanker Cars on Fire— NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025
In the suburbs of Vilnius, eight liquefied gas tankers belonging to Orlen Lietuva caught fire at a liquefied gas filling station.
Some of the tankers were transporting cargo from the company’s oil… pic.twitter.com/mfQI0YD0Vz
Στις 9.54, λίγα λεπτά μετά το συμβάν, οι τοπικές Αρχές σταμάτησαν ένα ρωσικό επιβατικό τρένο που απείχε περίπου 10 χιλιόμετρα από τον σταθμό και το ανακατεύθυναν σε άλλο σημείο, είπε ένας εκπρόσωπος των λιθουανικών σιδηροδρόμων.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025
Explosion at the railway in Vilnius, Lithuania. Reportedly, a liquified gas filling station is on fire.
According to the general commissioner, one person was injured.
It is reported that the Kaliningrad transit train has been stopped due to the incident.
🇱🇹 pic.twitter.com/3ZSAuNfn6I
«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους» το πρώτο μήνυμα του ΝΑΤΟ στον Πούτιν - Ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 4 μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία
Τατσόπουλος για Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκι: Γηράσκω αεί διδασκόμενος, χωρίς αυτόν θα ήμουν κάτω από το χορτάρι
Οι 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο νόμο της Κοινωνικής Αντιπαροχής
