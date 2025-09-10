Δεν είναι στις αρμοδιότητές μου, είπε ο Πεσκόφ για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία
«Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορεί τη Ρωσία για πρόκληση σε καθημερινή βάση, συνήθως χωρίς να το τεκμηριώνει» τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου
Η πρώτη επίσημη αντίδραση από τη Μόσχα για τα drones στην Πολωνία ήρθε μέσω του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά τη δική του αρμοδιότητα. «Αυτό δεν είναι εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κληθείς να απαντήσει στις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που χαρακτήρισαν το περιστατικό «πρόκληση», ο Πεσκόφ αντέτεινε ότι «η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορεί τη Ρωσία για πρόκληση σε καθημερινή βάση, συνήθως χωρίς να το τεκμηριώνει».
Η Βαρσοβία δήλωσε ότι μεγάλος αριθμός ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια του περιστατικού και ότι όσα αποτελούσαν άμεση απειλή καταρρίφθηκαν.
Η πολωνική επιχείρηση αναχαίτισης είχε την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, η πρώτη φορά που γίνεται γνωστό ότι ένα κράτος μέλος της της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας εκτόξευσε πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», και «το πιο κοντινό σημείο που έχουμε βρεθεί να ξεκινήσουμε μια σύγκρουση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Εντούτοις, ο Τουσκ είπε ότι «δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου».
