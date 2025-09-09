Ιταλία: Προβάδισμα οκτώ μονάδων για το κόμμα της Μελόνι έναντι της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης

Ο μέσος όρος των δημοσκοπικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα στην Ιταλία, δείχνει ότι η κυβερνητική συμμαχία με πρωθυπουργό την, σχεδόν τρία χρόνια μετά τον σχηματισμό της, διατηρεί σχεδόν αμείωτες τις δυνάμεις της.Πιο συγκεκριμένα, το κόμμα, με επικεφαλής την πρωθυπουργό της χώρας, συνεχίζει να «πείθει» το 29,5% των ερωτηθέντων. Πάντα από τον χώρο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η Φόρτσα Ιτάλια, με πρόεδρο των υπουργό εξωτερικών, λαμβάνει ποσοστό 8,8% στην πρόθεση ψήφου και η Λέγκα του, 8,7%.Σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης που συνεργάζονται συχνότερα (κυρίως στις αυτοδιοικητικές εκλογές) το κεντροαριστερόεπιλέγεται από το 21,5% των ερωτηθέντων και τοαπό το 12,9%. Ακολουθεί η συμμαχία Ιταλικής Αριστεράς και Οικολόγων, με ποσοστό 6,9%.Σε ό,τι αφορά τα μικρότερα κόμματα, ο κεντρώος σχηματισμός Azione (Δράση) στηρίζεται από το 3,5% των ερωτηθέντων, το μετριοπαθές κόμμα «Ζωντανή Ιταλία» του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι λαμβάνει το 2,9% στην πρόθεση ψήφου και οι ριζοσπάστες του «Περισσότερη Ευρώπη» το 1,7%.

