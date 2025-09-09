Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Τραμπ: «Βάφτισε» την ενδοοικογενειακή βία «καβγαδάκι ενός άντρα με τη γυναίκα του»
Τραμπ: «Βάφτισε» την ενδοοικογενειακή βία «καβγαδάκι ενός άντρα με τη γυναίκα του»
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διατείνεται ότι αντίπαλοί του βάλθηκαν να παραφουσκώνουν τις στατιστικές για την εγκληματικότητα για να αμαυρώσουν την εικόνα του
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορήθηκε χθες Δευτέρα πως υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της ενδοοικογενειακής βίας, αφού διατύπωσε σε ομιλία του την εκτίμηση πως τα «λιγότερο σοβαρά» αδικήματα δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στις στατιστικές για την εγκληματικότητα.
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος διαβεβαιώνει πως αποκατέστησε την τάξη στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον αναπτύσσοντας τον στρατό τον περασμένο μήνα, διατείνεται ότι αντίπαλοί του βάλθηκαν να παραφουσκώνουν τις στατιστικές για την εγκληματικότητα για να αμαυρώσουν την εικόνα του.
«Πράγματα λιγότερο σοβαρά, πράγματα που γίνονται στο σπίτι, τα λένε εγκλήματα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του, τυπικά αφιερωμένης στην ελευθερία του θρησκεύεσθαι.
«Αν κάποιος άνδρας έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα», πρόσθεσε, προκαλώντας ειρωνικά γέλια στο ακροατήριο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου παρούσα επιτόπου.
«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», στηλίτευσε η Κιμ Βιγιανουέβα, η πρόεδρος της NOW (Εθνικής Οργάνωσης για τις Γυναίκες), συνομοσπονδίας συλλογικοτήτων υπεράσπισης των γυναικείων δικαιωμάτων. Του πρόσαψε, ακόμα, πως «εθελοτυφλεί» όσον αφορά το πρόβλημα.
Η Κρις Μέις, η δημοκρατική γενική εισαγγελέας στην Αριζόνα, τόνισε μέσω X: «Ναι, κ. πρόεδρε, η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα».
Περί το 41% των γυναικών και το 26% των ανδρών στις ΗΠΑ έχουν υποστεί τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους σεξουαλική βία, σωματική βία ή παρενόχληση – για παράδειγμα, εμμονική παρακολούθηση – από τον ή την σύντροφό τους, σύμφωνα με έρευνα της κυριότερης αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δημόσιας υγείας (τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών, ή CDC).
🚨BREAKING: Trump says DC crime is “virtually nothing" because the only crimes happening are “much lesser things like when a man has a little fight with the wife.””— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 8, 2025
So domestic violence isn’t a crime now? What the actual f*ck is wrong with this man?
pic.twitter.com/nXGAYwZcgA
