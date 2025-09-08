Τραγωδία στη Νορβηγία: Νεκρά τρία κορίτσια έπειτα από φωτιά σε σπίτι
Τραγωδία στη Νορβηγία: Νεκρά τρία κορίτσια έπειτα από φωτιά σε σπίτι

Τα θύματα είναι κορίτσια ηλικίας 18 ή 19 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία

4 ΣΧΟΛΙΑ
Τρεις έφηβες έχασαν τη ζωή τους και μία ακόμη αγνοείται από πυρκαγιά σε σπίτι στο Χάμαρ, στη νοτιοανατολική Νορβηγία, ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς τα αίτια της πυρκαγιάς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

«Τρία άτομα, εντοπίστηκαν δυστυχώς νεκρά» δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Στιγκ Κάτο Λάρσεν σε συνέντευξη Τύπου. «Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου ατόμου», πρόσθεσε. Τα θύματα είναι κορίτσια ηλικίας 18 ή 19 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5:00 το πρωί (06:00 ώρα Ελλάδας) σε ένα σπίτι και εξαπλώθηκε σε ένα άλλο γειτονικό σπίτι. Η πυρκαγιά τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο. «Είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε για την αιτία της πυρκαγιάς», τόνισε ο Λάρσεν.

4 ΣΧΟΛΙΑ

