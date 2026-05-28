Σε ρυθμούς φιλικών η Εθνική ποδοσφαίρου: Περίοδος που μπορείς να προσθέσεις πράγματα στο παιχνίδι σου, ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς
Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής ομάδας με Σουηδία και Ιταλία
Σε ρυθμούς φιλικών Ιουνίου έχει μπει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι ποδοσφαιριστές του, καθώς η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας ξεκίνησε την Πέμπτη (28/05) την προετοιμασία της για τους αγώνες με τη Σουηδία (04/06) και την Ιταλία (07/06).
Στις δηλώσεις του πριν την πρώτη προπόνηση της γαλανόλευκης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε ότι η διεθνής διακοπή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τη γαλανόλευκη να βελτιώσει πράγματα στο παιχνίδι της πριν τα ματς του Nations League.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:
«Είναι μια πολύ δύσκολη η περίοδος του Ιουνίου. Είναι τέλος της σεζόν, όλοι οι παίκτες προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν με τις ομάδες τους.
Δύο φιλικά παιχνίδια, θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα που έχουμε μαζί στην Αθήνα πριν τα παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία στην Κρήτη με την ίδια σοβαρότητα όπως πάντα έχει αυτή η ομάδα και οι παίκτες.
Προσπαθώντας να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας ή ίσως να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία, στα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιών και δεν θα έχουμε πολλά να κάνουμε στις προπονήσεις.
Είναι ίσως μια τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν τα παιχνίδια του Nations League».
