Σε ρυθμούς φιλικών η Εθνική ποδοσφαίρου: Περίοδος που μπορείς να προσθέσεις πράγματα στο παιχνίδι σου, ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς
SPORTS
Εθνική ποδοσφαίρου Ιβάν Γιοβάνοβιτς Σουηδία Ιταλία

Σε ρυθμούς φιλικών η Εθνική ποδοσφαίρου: Περίοδος που μπορείς να προσθέσεις πράγματα στο παιχνίδι σου, ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής ομάδας με Σουηδία και Ιταλία

Σε ρυθμούς φιλικών η Εθνική ποδοσφαίρου: Περίοδος που μπορείς να προσθέσεις πράγματα στο παιχνίδι σου, ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς
Σε ρυθμούς φιλικών Ιουνίου έχει μπει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι ποδοσφαιριστές του, καθώς η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας ξεκίνησε την Πέμπτη (28/05) την προετοιμασία της για τους αγώνες με τη Σουηδία (04/06) και την Ιταλία (07/06).

Στις δηλώσεις του πριν την πρώτη προπόνηση της γαλανόλευκης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε ότι η διεθνής διακοπή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τη γαλανόλευκη να βελτιώσει πράγματα στο παιχνίδι της πριν τα ματς του Nations League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Είναι μια πολύ δύσκολη η περίοδος του Ιουνίου. Είναι τέλος της σεζόν, όλοι οι παίκτες προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν με τις ομάδες τους.

Δύο φιλικά παιχνίδια, θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα που έχουμε μαζί στην Αθήνα πριν τα παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία στην Κρήτη με την ίδια σοβαρότητα όπως πάντα έχει αυτή η ομάδα και οι παίκτες.

Προσπαθώντας να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας ή ίσως να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία, στα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιών και δεν θα έχουμε πολλά να κάνουμε στις προπονήσεις.

Είναι ίσως μια τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν τα παιχνίδια του Nations League».

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης