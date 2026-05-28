Η Blue Star Ferries δίνει από νωρίς το σύνθημα της καλοκαιρινής απόδρασης και μας ταξιδεύει γρήγορα και άνετα με τα πλοία της.
Ολυμπιακός: Αγώνες σκάκι στο ΣΕΦ πριν τον ημιτελικό με την ΑΕΚ, βίντεο και φωτογραφίες
Ολυμπιακός: Αγώνες σκάκι στο ΣΕΦ πριν τον ημιτελικό με την ΑΕΚ, βίντεο και φωτογραφίες
Η δράση της ΚΑΕ Ολυμπιακός έγινε σε συνεργασία με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία
Σκάκι για τους έμπειρους φιλάθλους του Ολυμπιακού είχε το πρόγραμμα πριν από τον ημιτελικό με την ΑΕΚ στο ΣΕΦ.
Οι φαν του Ολυμπιακού έζησαν μια ξεχωριστή σκακιστική εμπειρία, μέσα από αγώνα σιμουλτανέ απέναντι σε έμπειρους σκακιστές.
Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και τα σκακιστικά σωματεία του Πειραιά:
ΜΦΚΣ Πειραιά «Ο Φοίβος»
Α.Ο. Φοίνικας Αγίας Σοφίας
Πειραϊκός Ο.Σ.
Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του αθλητισμού και τη βαθύτερη πνευματική σύνδεση ανάμεσα στο μπάσκετ και το σκάκι. Και τα δύο απαιτούν στρατηγική σκέψη, συγκέντρωση, ταχύτητα αντίληψης και ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό πίεση. Είτε στο παρκέ είτε πάνω στη σκακιέρα, η πνευματική εγρήγορση και ο έλεγχος του ρυθμού αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας.
Θυμίζουμε ότι ο κόουτς Γιώργος Μπαρτζώκας αποκαλείται από τον κόσμο σκακιστής.
Οι φαν του Ολυμπιακού έζησαν μια ξεχωριστή σκακιστική εμπειρία, μέσα από αγώνα σιμουλτανέ απέναντι σε έμπειρους σκακιστές.
🔴♟️ Οι φίλαθλοι των ερυθρόλευκων ζουν τη ευκαιρία να παίξουν… σκάκι στην Fun Fan Zone του ΣΕΦ ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ!#OlympiacosBC pic.twitter.com/EXeFR4nZ61— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 28, 2026
Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και τα σκακιστικά σωματεία του Πειραιά:
ΜΦΚΣ Πειραιά «Ο Φοίβος»
Α.Ο. Φοίνικας Αγίας Σοφίας
Πειραϊκός Ο.Σ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του αθλητισμού και τη βαθύτερη πνευματική σύνδεση ανάμεσα στο μπάσκετ και το σκάκι. Και τα δύο απαιτούν στρατηγική σκέψη, συγκέντρωση, ταχύτητα αντίληψης και ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό πίεση. Είτε στο παρκέ είτε πάνω στη σκακιέρα, η πνευματική εγρήγορση και ο έλεγχος του ρυθμού αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας.
Θυμίζουμε ότι ο κόουτς Γιώργος Μπαρτζώκας αποκαλείται από τον κόσμο σκακιστής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα