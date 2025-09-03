Προς κατάργηση παιδικά εμβόλια για ιλαρά, πολιομυελίτιδα στη Φλόριντα - Το σώμα είναι δώρο Θεού, είπε ο γενικός χειρουργός
Προς κατάργηση παιδικά εμβόλια για ιλαρά, πολιομυελίτιδα στη Φλόριντα - Το σώμα είναι δώρο Θεού, είπε ο γενικός χειρουργός
Ο Τζόζεφ Λαδάπο παρομοίασε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό με τη δουλεία - «Ποιος είμαι εγώ, ως κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε άλλος, για να σας πω τι πρέπει να βάζετε στο σώμα σας;»
Τα παιδιά στη Φλόριντα δεν θα υποχρεούνται πλέον να εμβολιάζονται κατά ασθενειών, όπως η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η ανεμοβλογιά, η πολιομυελίτιδα και η ηπατίτιδα Β, δήλωσε ο Τζόζεφ Λαδάπο, γενικός χειρουργός της πολιτείας, την Τετάρτη σε ομιλία του, κατά την οποία παρομοίασε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό με «δουλεία».
Ο Λαδάπο, ο οποίος επιλέχθηκε για τη θέση αυτή από τον Ρον ντε Σάντις, τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Φλόριντα, είναι από καιρό σκεπτικός όσον αφορά τα οφέλη των εμβολίων και έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν από υποστηρικτές της δημόσιας υγείας ότι διαδίδει «επιστημονικές ανοησίες», σύμφωνα με τον Guardian.
Στην ανακοίνωσή του την Τετάρτη, σε συνέντευξη Τύπου στην Τάμπα που διοργάνωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, δήλωσε ότι όλες οι υποχρεωτικές εμβολιαστικές απαιτήσεις της πολιτείας θα καταργηθούν και ότι αναμένει η κίνηση αυτή να λάβει την ευλογία «του Θεού».
«Όλα αυτά είναι λάθος και στάζουν περιφρόνηση και σκλαβιά», δήλωσε ο Λαδάπο, ο οποίος αλλοίωσε τα δεδομένα σε μια μελέτη του 2022 σχετικά με τα εμβόλια COVID-19, σε μια προσπάθεια να υπερβάλει τον κίνδυνο για τους νέους άνδρες που έκαναν το εμβόλιο.
«Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις. Ποιος είμαι εγώ, ως κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε άλλος, για να σας πω τι πρέπει να βάζετε στο σώμα σας; Το σώμα μας είναι ένα δώρο από τον Θεό. Αυτό που βάζετε στο σώμα σας εξαρτάται από τη σχέση σας με το σώμα σας και τον Θεό σας», είπε.
Ο Λαδάπο καταδίκασε τα lockdown και τις απαιτήσεις εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού ως μια περίοδο «όπου συνέβησαν τρελά πράγματα» και δήλωσε ότι ο αυξανόμενος σκεπτικισμός απέναντι στα εμβόλια ήταν «αντανάκλαση του φωτός του Θεού ενάντια στο σκοτάδι της τυραννίας και της καταπίεσης».
Το υπουργείο Υγείας της Φλόριντα έχει επί του παρόντος αυστηρές απαιτήσεις για εμβολιασμούς που πρέπει να γίνονται κατά την παιδική ηλικία, οι οποίες αναρτώνται στον ιστότοπό του. Κανένα παιδί δεν μπορεί να εγγραφεί σε δημόσιο σχολείο της Φλόριντα αν δεν έχει κάνει μια σειρά εμβολίων για ασθένειες.
Σύμφωνα με έκθεση του Ομοσπονδιακού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) που δημοσιεύθηκε πέρυσι, οι τακτικοί παιδικοί εμβολιασμοί έχουν αποτρέψει περίπου 508 εκατομμύρια περιπτώσεις ασθένειας, 32 εκατομμύρια νοσηλείες και 1,13 εκατομμύρια θανάτους μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ μεταξύ 1994 και 2023.
Ο Λαδάπο δεν έδωσε λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα για την προτεινόμενη κατάργηση, αλλά είπε ότι το υπουργείο του θα συνεργαστεί με τους νομοθέτες και την τοπική κυβέρνηση για να το πραγματοποιήσει.
«Αγαπώ τους νομοθέτες μας. Θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις... Οι άνθρωποι θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση», είπε. «Οι άνθρωποι θα πρέπει να διαλέξουν πλευρά. Και σας λέω τώρα ότι η ηθική πλευρά είναι τόσο απλή», ανέφερε. Ο Λαδάπο είπε επίσης ότι «θα είναι υπέροχο για τη Φλόριντα να είναι η πρώτη πολιτεία που θα το κάνει».
«Από τη δεκαετία του 1980, όλες οι πολιτείες είχαν υποχρεωτικά εμβόλια στα σχολεία. Αν η Φλόριντα τα καταργήσει, θα είναι η πρώτη που θα το κάνει τα τελευταία χρόνια», είπε η Ντόριτ Ράις, καθηγήτρια νομικής στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, που ειδικεύεται στο δίκαιο και την πολιτική των εμβολίων.
Ωστόσο, επισήμανε ότι δεν φαίνεται να έχει εισαχθεί ακόμη κάποιος νόμος, κάτι που αποτελεί μεγάλο «αν». Σημείωσε ότι το Αϊντάχο προσπάθησε να καταργήσει τα υποχρεωτικά εμβόλια στα σχολεία τον Απρίλιο, αλλά κατέληξε να δημιουργήσει εξαιρέσεις για τις υπάρχουσες υποχρεώσεις.
Ο Λαδάπο, ο οποίος επιλέχθηκε για τη θέση αυτή από τον Ρον ντε Σάντις, τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Φλόριντα, είναι από καιρό σκεπτικός όσον αφορά τα οφέλη των εμβολίων και έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν από υποστηρικτές της δημόσιας υγείας ότι διαδίδει «επιστημονικές ανοησίες», σύμφωνα με τον Guardian.
Στην ανακοίνωσή του την Τετάρτη, σε συνέντευξη Τύπου στην Τάμπα που διοργάνωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, δήλωσε ότι όλες οι υποχρεωτικές εμβολιαστικές απαιτήσεις της πολιτείας θα καταργηθούν και ότι αναμένει η κίνηση αυτή να λάβει την ευλογία «του Θεού».
«Όλα αυτά είναι λάθος και στάζουν περιφρόνηση και σκλαβιά», δήλωσε ο Λαδάπο, ο οποίος αλλοίωσε τα δεδομένα σε μια μελέτη του 2022 σχετικά με τα εμβόλια COVID-19, σε μια προσπάθεια να υπερβάλει τον κίνδυνο για τους νέους άνδρες που έκαναν το εμβόλιο.
«Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις. Ποιος είμαι εγώ, ως κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε άλλος, για να σας πω τι πρέπει να βάζετε στο σώμα σας; Το σώμα μας είναι ένα δώρο από τον Θεό. Αυτό που βάζετε στο σώμα σας εξαρτάται από τη σχέση σας με το σώμα σας και τον Θεό σας», είπε.
«Ποιος είμαι εγώ για να σας πω τι πρέπει να βάζετε στο σώμα σας;»
Ο Λαδάπο καταδίκασε τα lockdown και τις απαιτήσεις εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού ως μια περίοδο «όπου συνέβησαν τρελά πράγματα» και δήλωσε ότι ο αυξανόμενος σκεπτικισμός απέναντι στα εμβόλια ήταν «αντανάκλαση του φωτός του Θεού ενάντια στο σκοτάδι της τυραννίας και της καταπίεσης».
Το υπουργείο Υγείας της Φλόριντα έχει επί του παρόντος αυστηρές απαιτήσεις για εμβολιασμούς που πρέπει να γίνονται κατά την παιδική ηλικία, οι οποίες αναρτώνται στον ιστότοπό του. Κανένα παιδί δεν μπορεί να εγγραφεί σε δημόσιο σχολείο της Φλόριντα αν δεν έχει κάνει μια σειρά εμβολίων για ασθένειες.
Εγγραφή σε δημόσιο σχολείο με εμβόλια
Σύμφωνα με έκθεση του Ομοσπονδιακού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) που δημοσιεύθηκε πέρυσι, οι τακτικοί παιδικοί εμβολιασμοί έχουν αποτρέψει περίπου 508 εκατομμύρια περιπτώσεις ασθένειας, 32 εκατομμύρια νοσηλείες και 1,13 εκατομμύρια θανάτους μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ μεταξύ 1994 και 2023.
Ο Λαδάπο δεν έδωσε λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα για την προτεινόμενη κατάργηση, αλλά είπε ότι το υπουργείο του θα συνεργαστεί με τους νομοθέτες και την τοπική κυβέρνηση για να το πραγματοποιήσει.
«Αγαπώ τους νομοθέτες μας. Θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις... Οι άνθρωποι θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση», είπε. «Οι άνθρωποι θα πρέπει να διαλέξουν πλευρά. Και σας λέω τώρα ότι η ηθική πλευρά είναι τόσο απλή», ανέφερε. Ο Λαδάπο είπε επίσης ότι «θα είναι υπέροχο για τη Φλόριντα να είναι η πρώτη πολιτεία που θα το κάνει».
«Από τη δεκαετία του 1980, όλες οι πολιτείες είχαν υποχρεωτικά εμβόλια στα σχολεία. Αν η Φλόριντα τα καταργήσει, θα είναι η πρώτη που θα το κάνει τα τελευταία χρόνια», είπε η Ντόριτ Ράις, καθηγήτρια νομικής στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, που ειδικεύεται στο δίκαιο και την πολιτική των εμβολίων.
«Τα παιδιά της Φλόριντα ως πειραματόζωα»
Ωστόσο, επισήμανε ότι δεν φαίνεται να έχει εισαχθεί ακόμη κάποιος νόμος, κάτι που αποτελεί μεγάλο «αν». Σημείωσε ότι το Αϊντάχο προσπάθησε να καταργήσει τα υποχρεωτικά εμβόλια στα σχολεία τον Απρίλιο, αλλά κατέληξε να δημιουργήσει εξαιρέσεις για τις υπάρχουσες υποχρεώσεις.
«Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους όλα τα κράτη τα υιοθέτησαν είναι ότι τα στοιχεία έδειξαν ότι οι υποχρεωτικές εμβολιαστικές πολιτικές στα σχολεία μειώνουν και προλαμβάνουν τις επιδημίες. Αν η Φλόριντα το κάνει αυτό, δημιουργεί ένα ατυχές πείραμα με τα παιδιά της ως πειραματόζωα», δήλωσε η Ράις. «Τα παιδιά αξίζουν κάτι καλύτερο», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα