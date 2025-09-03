Συμβιβασμός στον προϋπολογισμό αν ανατραπεί ο πρωθυπουργός, λέει ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού, ο Λομπάρ εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός θα καταφέρει να εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης
Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ερίκ Λομπάρ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να κάνει συμβιβασμούς στην πολιτική της για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, εάν ο πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, δεν εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα.
Ο Λομπάρ είπε στους Financial Times ότι η πτώση της κυβέρνησης θα απαιτούσε νέες διαπραγματεύσεις και ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει παραχωρήσεις στην αριστερά για να μειώσει το μέγεθος του δημοσιονομικού πακέτου.
Ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού και θα ρίξουν την κυβέρνηση τη Δευτέρα, ο Λομπάρ εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο Μπαϊρού θα καταφέρει να εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης. Ο Λομπάρ δήλωσε επίσης ότι είναι πεπεισμένος ότι είτε ο Μπαϊρού είτε ο διάδοχός του μπορούν να περάσουν τον προϋπολογισμό πριν από την προθεσμία του τέλους του έτους, απορρίπτοντας τις ανησυχίες για επικείμενη χρεοκοπία στη Γαλλία.
Ο Μπαϊρού, ξεκίνησε την τελευταία του προσπάθεια για διαπραγματεύσεις με τους ηγέτες των κομμάτων. Ο Γάλλος πρωθυπουργός, ο οποίος έχει ορκιστεί να «πολεμήσει σαν σκυλί» πριν από την ψηφοφορία εμπιστοσύνης που έχει στις 8 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ότι «η τύχη της Γαλλίας» κρέμεται από μια κλωστή.
Οι αντίπαλοι του Μπαϊρού επιμένουν ότι είναι πολύ αργά για τον πρωθυπουργό, καθώς δεν θα υπάρξει υποστήριξη για τα μέτρα του προϋπολογισμού και ότι η κυβέρνηση θα πέσει, προκαλώντας πολιτική κρίση στη χώρα.
