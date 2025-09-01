Την Πέμπτη στη Γαλλία η συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία
Νωρίτερα σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος εξαπέλυσε πυρά κατά της Δύσης, αναφέροντας τις «διαρκείς απόπειρες να προσελκύσει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ», ως μία από τις αιτίες του πολέμου
Η Γαλλία θα φιλοξενήσει την Πέμπτη τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας ομάδας χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.
Η συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και στην άρνηση της Ρωσίας να συνάψει ειρήνη, προστίθεται στην ανακοίνωση του Ελιζέ.
Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια συνόδου κορυφής που οργανώθηκε από το Πεκίνο στην Τιαντζίν της Κίνας, υπεραμύνθηκε σήμερα της επίθεσής του στην Ουκρανία κατηγορώντας για άλλη μια φορά τη Δύση ότι προκάλεσε τη σύγκρουση.
«Η κρίση αυτή δεν ξέσπασε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι το αποτέλεσμα ενός πραξικοπήματος στην Ουκρανία, το οποίο υποστηρίχθηκε και προκλήθηκε από τη Δύση», δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.
Η δήλωση αυτή αφορά το φιλοευρωπαϊκό κίνημα της Μαϊντάν στην Ουκρανία, το οποίο ανάγκασε τον φιλορώσο πρόεδρο της χώρας να εγκαταλείψει την εξουσία το 2014.
Η Μόσχα είχε τότε προσαρτήσει τη χερσόνησο της Κριμαίας και είχε υποστηρίξει τους φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, προκαλώντας έναν εμφύλιο πόλεμο.
«Η δεύτερη αιτία της κρίσης είναι οι διαρκείς απόπειρες της Δύσης να προσελκύσει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο Ρώσος ηγέτης.
Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές ενώπιον των κύριων συμμάχων του: του Kινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, του Iνδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι και του Iρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.
«Εκτιμάμε πολύ τις προσπάθειες και τις προτάσεις της Κίνας, της Ινδίας και των άλλων στρατηγικών εταίρων μας, οι οποίοι έχουν στόχο να συμβάλουν στην επίλυση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ακόμα πως η συνεννόηση που επιτεύχθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής, τον Αύγουστο, με τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει ένα δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση στην Ουκρανία.
«Θα επισήμαινα επίσης ότι η συνεννόηση, που επιτεύχθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα, ελπίζω πως θα συμβάλει επίσης στο στόχο αυτό», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.
Ο ίδιος είπε πως ενημέρωσε λεπτομερώς ήδη από χθες, Κυριακή, τον Σι για το τι επετεύχθη στις συνομιλίες του με τον Τραμπ και για τη δουλειά που «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη» για την επίλυση της σύγκρουσης και πρόσθεσε πως θα γνωστοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες σε διμερείς συναντήσεις με τον κινέζο ηγέτη και άλλους.
«Για να είναι βιώσιμη και μακροπρόθεσμη η ουκρανική διευθέτηση, πρέπει να αντιμετωπισθούν οι αιτίες που βρίσκονται στη ρίζα της κρίσης», τόνισε.
Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης εμφανίζεται από το Πεκίνο και τη Μόσχα ως αντίβαρο στο ΝΑΤΟ.
