Ο μεγάλος σεισμός στο Αφγανιστάν ισοπέδωσε ολόκληρα χωριά, εκατοντάδες νεκροί και 2.700 τραυματίες
Κάτοικοι και Αρχές δίνουν μάχη στα χαλάσματα - Προσπαθούν να βοηθήσουν στρατιώτες και γιατρούς να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα
Νωρίτερα το κρατικό δίκτυο Radio Television Afghanistan (RTA) είχε μεταδώσει ότι από την ισχυρή σεισμική δόνηση, που έπληξε κυρίως τις επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ, σκοτώθηκαν 500 άνθρωποι και τουλάχιστον 1.000 έχουν τραυματιστεί.
Η νέα αυτή φυσική καταστροφή θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο Αφγανιστάν, το οποίο είναι αντιμέτωπο με ανθρωπιστική κρίση λόγω της μεγάλης μείωσης της διεθνούς βοήθειας και της απέλασης πολλών Αφγανών μεταναστών από τις γειτονικές χώρες.
A strong earthquake in eastern Afghanistan near the Pakistan border has killed hundreds of people and injured at least 1,000 others.— Sky News (@SkyNews) September 1, 2025
The 6.0-magnitude quake hit a series of towns in the province of Kunar, near the city of Jalalabad
🔗 https://t.co/aAg4rS0h8u pic.twitter.com/vVpLhfy6ES
Εικόνες από το Reuters έδειχναν ελικόπτερα να μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές, ενώ κάτοικοι βοηθούσαν στρατιώτες και γιατρούς να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα.
Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα, πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας. Ο Νατζιμπουλάχ Χανίφ, αξιωματούχος της επαρχίας, δήλωσε ότι υπάρχουν αναφορές για 250 νεκρούς και 500 τραυματίες, προσθέτοντας ότι οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να αυξηθούν.
Η στιγμή της δόνησης:
CCTV footage shows the moment a magnitude 6.0 earthquake struck eastern Afghanistan. At least 600 people were killed and 1,500 injured, according to the Taliban government. pic.twitter.com/4BuJ5p6DUF— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 1, 2025
Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, στα σύνορα με το Πακιστάν, όπου τα σπίτια που είναι κατασκευασμένα από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν λόγω του σεισμού.
Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από τη Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).
#AfghanistanEarthquake: Afghan official Bakhtar news agency has reported that Around 250 people have been killed and 500 others injured in the earthquake that struck the districts of Nurgal, Sawki, Watpur, Manogi, and Chapa Dara in #Kunar province last night. Officials say these… pic.twitter.com/KspP2lD2qG— Tahir Khan (@taahir_khan) September 1, 2025
Ο σεισμός, που σημειώθηκε μέσα στη νύκτα, ήταν πολύ ισχυρός, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί πέντε μετασεισμοί, ένας εκ των οποίων ήταν 5,2 βαθμών.
Δημοσιογράφοι του AFP ένιωσαν τις δονήσεις στην Καμπούλ, όπως και στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε απόσταση 370 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.
Στο μεταξύ η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί την προηγούμενη εβδομάδα από ξαφνικές πλημμύρες οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές.
The first pictures are beginning to emerge from Afghanistan after the earthquake.— Sky News (@SkyNews) September 1, 2025
The magnitude 6.0 quake hit the country's rugged northeastern province of Kunar, near the Pakistan border, around 11.47pm local time (8.17pm UK time) on Sundayhttps://t.co/wuDeu95awy
📺 Sky 501 pic.twitter.com/MF8WCgRwrJ
Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.
Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις φυσικές καταστροφές.
#افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ #کونڑ سمیت ملک کے مشرقی صوبوں میں زلزلے سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ رات 12 بجے انے والے زلزلے سے کئی عمارتیں گرگئی ہیں۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ #مجاہد @Zabehulah_M33 کے مطابق امدادی ٹیمیں علاقے میں لوگوں کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ مرکز… pic.twitter.com/DPKcmpUZW3— Tahir Khan (@taahir_khan) August 31, 2025
