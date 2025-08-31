Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες επιθέσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία, προανήγγειλε ο Ζελένσκι
Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε σύσκεψη με τον επικεφαλής του στρατού, Ολεξάντρ Σίρσκι
Νέες επιθέσεις των Ουκρανών βαθιά μέσα στη Ρωσία, προανήγγειλε την Κυριακή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Θα συνεχίσουμε τις ενεργές επιχειρήσεις μας με τον τρόπο που απαιτείται για την άμυνα της Ουκρανίας. Οι δυνάμεις και οι πόροι είναι έτοιμοι. Έχουν επίσης προγραμματιστεί νέες επιθέσεις σε βάθος», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X μετά τη συνάντησή του με τον ανώτατο στρατηγό της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι.
Παράλληλα, ανέφερε πως από τις αρχές του έτους, περίπου 290.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί στο μέτωπο, κυρίως στον περιοχή του Ντονέτσκ.
Report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. First and foremost, about the Pokrovsk direction, where the Russian army is concentrating its greatest efforts and, accordingly, suffering the heaviest losses. Our units continue to carry out their assigned tasks in the Donetsk…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2025
