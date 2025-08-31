ΗΠΑ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφιος για πρόεδρος, αφήνει ο γιος του Τραμπ
Ο Έρικ Τραμπ, αν και δεν αποκλείει την πιθανότητα πολιτικής διεκδίκησης, αυτήν τη στιγμή παραμένει επικεντρωμένος στη δραστηριότητά του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων
Ο Έρικ Τραμπ, γιος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την προεδρία στο μέλλον, χωρίς ωστόσο να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση για το αν σκοπεύει να το πράξει.
«Δεν λέω όχι, αλλά δεν λέω και ναι», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ιαπωνική εφημερίδα Nikkei Asia, όταν ρωτήθηκε αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να κατέβει στον προεδρικό στίβο τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ επισήμανε ότι, αν και δεν αποκλείει την πιθανότητα πολιτικής διεκδίκησης, αυτήν τη στιγμή παραμένει επικεντρωμένος στη δραστηριότητά του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Όπως υπογράμμισε, του αρέσει ιδιαίτερα ο κόσμος του εμπορίου, στον οποίο εργάζεται τα τελευταία χρόνια.
