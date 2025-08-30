Γάζα: Η μαζική εκκένωση της Πόλης της Γάζας είναι «αδύνατη», προειδοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός

Μια τέτοια εκκένωση θα προκαλούσε μια μαζική μετακίνηση πληθυσμού που καμία ζώνη στη Λωρίδα της Γάζας δεν μπορεί να απορροφήσει, λέει ο Ερυθρός Σταυρός - Χθες, ο ισραηλινός στρατός κήρυξε «επικίνδυνη ζώνη μαχών» την πόλη της Γάζας