Υεμένη: Το Ισραήλ χτυπά τους Χούθι - Νεκροί σε επιδρομές ο πρωθυπουργός, ο επιτελάρχης και ο υπουργός άμυνας
Τα χτυπήματα πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη στη Σαναά, σύμφωνα με αναφορές σε τοπικά και ισραηλινά μέσα
Νεκρός κατά τη διάρκεια των χθεσινών ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά φέρεται να έπεσε ο πρωθυπουργός των Χούθι.
Το τηλεοπτικό κανάλι Al-Jumhuriya της Υεμένης και η εφημερίδα Aden Al-Ghad ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός της οργάνωσης, Αχμέντ αλ-Ραχάουι, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση σε ένα διαμέρισμα, με την τελευταία να αναφέρει ότι σκοτώθηκαν επίσης αρκετοί από τους συντρόφους του.
Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από το Ισραήλ.
Από τις αναφορές φαίνεται ότι επρόκειτο για ξεχωριστή επίθεση από εκείνη της Πέμπτης, η οποία φέρεται να είχε ως στόχο 10 ανώτερους υπουργούς των Χούθι, που είχαν συγκεντρωθεί σε μια τοποθεσία έξω από την πρωτεύουσα για να ακούσουν μια ομιλία του ηγέτη της οργάνωσης, Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούθι.
Το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί πλήρως, αν και πολιτικές πηγές τις οποίες επικαλέστηκε την Πέμπτη το ισραηλινό κανάλι Channel 13 ισχυρίστηκαν ότι «η κατεύθυνση [των εκτιμήσεων] είναι θετική, φαίνεται ότι η επίθεση πέτυχε», ενώ το Ynet ανέφερε ότι «αυξάνεται η εκτίμηση ότι ολόκληρη η στρατιωτική και κυβερνητική ελίτ των Χούθι εξοντώθηκε στην επίθεση».
Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες παρείχαν λεπτομέρειες σε πραγματικό χρόνο για τη συγκέντρωση, επιτρέποντας την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρά την ισχυρή αεροπορική άμυνα στην περιοχή, σύμφωνα με τις αναφορές.
Μεταξύ των αξιωματούχων των Χούθι που στόχευσαν οι Ισραηλινοί, ήταν ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της οργάνωσης.
Ο υπουργός Άμυνας, Μοχάμεντ Νάσερ αλ-Ατάφι, κατείχε τη θέση του από το 2016 και θεωρούνταν ο ανώτερος αξιωματούχος στο στρατιωτικό κατεστημένο της οργάνωσης, σύμφωνα με το Channel 12. Λέγεται ότι είχε δημιουργήσει στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης και με τη Χεζμπολάχ και ότι συμμετείχε άμεσα σε επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ.
Στόχος ήταν επίσης ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, Μοχάμεντ Αλ-Γκαμάρι, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά, αλλά δεν είχε σκοτωθεί, από άλλη ισραηλινή επίθεση στη Υεμένη τον Ιούνιο, η οποία πραγματοποιήθηκε ενώ ήταν σε εξέλιξη ο πόλεμος κατά του Ιράν.
🚨 Israel eliminated at least 5 of the Houthis top brass today in Sanaa including the Minister of Defence Muhammad al-Atifi and the Chief of Staff Muhammad al-Ghamari.— Kosher🎗 (@koshercockney) August 28, 2025
Incredible work.
Israel is eliminating the world’s most barbaric terrorists daily 👏🏽
On top of that,… pic.twitter.com/0sjMcyXy4f
The art of Israel’s hands in Sanaa.— 🎗️pooria pournazeri⚔️ #KingRezaPahlavi 🦁👑☀️🇮🇱 (@pournazeri) August 28, 2025
The occupying regime in Iran will be the next target! pic.twitter.com/tBQ6NBtvfo
