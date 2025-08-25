Το Πείραμα του Στάνφορντ: Όταν η εξουσία συνάντησε την ανθρώπινη φύση

Το καλοκαίρι του 1971, σε ένα υπόγειο του πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, διεξήχθη ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και καθοριστικά πειράματα στην ιστορία της κοινωνικής ψυχολογίας