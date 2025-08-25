Το Πείραμα του Στάνφορντ: Όταν η εξουσία συνάντησε την ανθρώπινη φύση
Το καλοκαίρι του 1971, σε ένα υπόγειο του πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, διεξήχθη ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και καθοριστικά πειράματα στην ιστορία της κοινωνικής ψυχολογίας
Το πείραμα σχεδιάστηκε και διευθύνθηκε από τον κοινωνικό ψυχολόγο Philip Zimbardo, με σκοπό να μελετήσει πώς επηρεάζει η κοινωνική θέση (φύλακας ή κρατούμενος) τη συμπεριφορά των ατόμων μέσα σε ένα πλαίσιο περιορισμού και εξουσίας. Τι συνέβη και τι απέδειξε; Διαβάστε τη συνέχεια στο Watch and Chill
