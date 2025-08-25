Το Πείραμα του Στάνφορντ: Όταν η εξουσία συνάντησε την ανθρώπινη φύση
Το Πείραμα του Στάνφορντ: Όταν η εξουσία συνάντησε την ανθρώπινη φύση

Το καλοκαίρι του 1971, σε ένα υπόγειο του πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, διεξήχθη ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και καθοριστικά πειράματα στην ιστορία της κοινωνικής ψυχολογίας

Το καλοκαίρι του 1971, σε ένα υπόγειο του πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, διεξήχθη ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και καθοριστικά πειράματα στην ιστορία της κοινωνικής ψυχολογίας. Το Πείραμα της Φυλακής του Στάνφορντ, όπως έμεινε γνωστό, δεν αποκάλυψε απλώς πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς – τις εξέθεσε με τρόπο ανατριχιαστικά ωμό. Οι επιπτώσεις του παραμένουν αντικείμενο μελέτης και συζήτησης μέχρι σήμερα, καθώς θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για τη φύση της εξουσίας, της υπακοής και της ηθικής.

Το πείραμα σχεδιάστηκε και διευθύνθηκε από τον κοινωνικό ψυχολόγο Philip Zimbardo, με σκοπό να μελετήσει πώς επηρεάζει η κοινωνική θέση (φύλακας ή κρατούμενος) τη συμπεριφορά των ατόμων μέσα σε ένα πλαίσιο περιορισμού και εξουσίας.
