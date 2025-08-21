Βανς: Η Ευρώπη πρέπει να έχει τη μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Τζέι Ντι Βανς Πόλεμος στην Ουκρανία

Βανς: Η Ευρώπη πρέπει να έχει τη μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε πως ο Τραμπ αναμένει πως η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον τερματισμό του πολέμου

Βανς: Η Ευρώπη πρέπει να έχει τη μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες Τετάρτη πως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές που θα πρέπει να έχουν «τη μερίδα του λέοντος» των εγγυήσεων ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία, σε πόλεμο με τη Ρωσία από τον Φεβρουάριο του 2022, για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» σε αυτή την περίπτωση, δήλωσε ο κ. Βανς εμφανιζόμενος σε εκπομπή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ. «Νομίζω πως πρέπει να βοηθήσουμε αν είναι απαραίτητο για να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Όμως νομίζω πως πρέπει να αναμένουμε, και ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) ασφαλώς αναμένει, πως η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο», πρόσθεσε.

«Ανεξαρτήτως της μορφής που θα έχει, οι ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν τη μερίδα του λέοντος του βάρους», επέμεινε.


Ειδήσεις σήμερα:

Ανάλυση: Πιθανή, αλλά όχι άμεση μια συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν - Γιατί οι Ρώσοι την θεωρούν «υποτιμητική», υπό ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει

Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης - Σε εξέλιξη η ψυχιατρική εκτίμηση

Σάλος στην Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό για να σχηματίσουν άστρο του Δαυίδ - Δείτε βίντεο
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης