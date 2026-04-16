Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.
Καθηγήτρια η 59χρονη που βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής στην Πτολεμαΐδα
Οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν σε αυτοκτονία
Κινητοποίηση των Aρχών προκάλεσε ο εντοπισμός μιας νεκρής γυναίκας σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην Πτολεμαΐδα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έμενε στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας, ήταν 59 ετών και καθηγήτρια.
Στην περιοχή έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της.
Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας ενώ προς ώρας όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία.
