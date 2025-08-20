Θέμα στη Daily Mail η μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης
Η Daily Mail δημοσίευσε άρθρο για την κατολίσθηση που κατέγραψαν κάτοικοι και τουρίστες στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης, παρουσιάζοντας το χθεσινό ρεπορτάζ του protothema.gr.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι μόλις πριν από μερικούς μήνες το νησί δοκιμάστηκε από μια παρατεταμένη σεισμική ακολουθία, με περισσότερες από 20.000 δονήσεις να καταγράφονται σε διάστημα ενός μήνα με τον ισχυρότερο να είναι έντασης 5,3 Ρίχτερ.

Το βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι και εξασφάλισε το protothema.gr, αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν από την υπερδόμηση σε μια γεωλογικά ασταθή περιοχή. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρη η περιοχή τυλίχθηκε από ένα πυκνό πέπλο σκόνης, με κατοίκους και τουρίστες να παρακολουθούν έντρομοι την κατάρρευση.


Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το συγκεκριμένο κομμάτι γης είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένο από την έντονη οικοδομική δραστηριότητα και χαρακτηρίζεται ως ζώνη υψηλής επικινδυνότητας. Όπως εξηγούν, στη συγκεκριμένη κατολίσθηση συνέβαλε και το γεγονός ότι την ίδια στιγμή εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση νέου κτίσματος, σε μια περιοχή που είναι γεωλογικά ασταθής.

