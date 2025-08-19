Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και Πιτ Χέγσκεθ έκαναν «κόντρα» για το ποιος θα κάνει 100 pull up και 50 push up σε 5 λεπτά - Δείτε βίντεο
Πιτ Χέγκσεθ Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ Υπουργός Υγείας υπουργός Άμυνας Ντόναλντ Τραμπ

Το «Pete and Bobby challenge» έγινε στο πλαίσιο της εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ να χάσουν οι Αμερικανοί βάρος και να γυμναστούν

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επισκέφθηκε ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ για να προκαλέσει τον συνάδελφό του, Πιτ Χέγσκεθ, σε διαγωνισμό για τα περισσότερα pull-up και push-up.

Στόχος των δύο υπουργών να κάνουν 50 pullups και 100 pushups σε λιγότερο από πέντε λεπτά ενώ, την ίδια στιγμή, γύρω τους ήταν στρατιωτικοί του Ναυτικού και των Πεζοναυτών.



Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει το κίνημα «Make America Healthy Again» (Κάντε την Αμερική υγιή ξανά ), το οποίο περιλαμβάνει την προώθηση της κατανάλωσης υγιεινών τροφών αντί για επεξεργασμένα γεύματα.

Από την πλευρά του ο Χέγκσεθ θέλει ο αμερικανικός στρατός να είναι ο πιο γυμνασμένος και καλά εξοπλισμένος για να υπερασπιστεί τις ΗΠΑ

Αν και κανείς δεν πέτυχε τον στόχο του challenge, στην κόντρα των δύο υπουργών νικητής αναδείχθηκε ο Χέγκσεθ που ολοκλήρωσε τις ασκήσεις σε κάτι περισσότερο από 5 λεπτά.

Κλείσιμο
«Πλησιάσαμε. Τελείωσα περίπου στα 5:25. Ήσουν ακριβώς πίσω μου» είπε ο υπουργός Άμυνας στον 71χρονο Κένεντι Τζούνιορ.

«Ήταν ο Πρόεδρος Τραμπ που μας ενέπνευσε να το κάνουμε αυτό. Αυτή είναι η αρχή της περιοδείας μας, που προκαλεί τους Αμερικανούς να ξαναβρούν τη φόρμα τους, να τρώνε καλύτερα, αλλά και να βγαίνουν έξω και να ασκούνται» είπε από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ.

Οι δύο υπουργοί προκάλεσαν, τέλος, στο challenge άλλο ένα άλλο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης Τραμπ, τον υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι. «Υπουργέ Ντάφι, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην πρόκληση του Πιτ και του Μπόμπι. Μπορείτε να το κάνετε σε λιγότερο από πέντε λεπτά; 50 κλήσεις, 100 κάμψεις. Τι λέτε;» ρώτησε ο Χέγκσεθ στο βίντεο, ενώ οι δύο άνδρες γελούσαν.

