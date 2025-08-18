Νετανιάχου: Η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση
ΚΟΣΜΟΣ
Λωρίδα της Γάζας Μπενιαμίν Νετανιάχου Λωρίδα της Χαμάς

Νετανιάχου: Η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση

Η Χαμάς φέρεται να έχει συναινέσει σε σχέδιο συμφωνίας που παρουσίασαν διαπραγματευτές στο Κάιρο - Το Ισραήλ έλαβε το σχέδιο και το επεξεργάζεται

Νετανιάχου: Η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση
9 ΣΧΟΛΙΑ
Παρά τις αναφορές ότι η Χαμάς υποχώρησε από προηγούμενες απαιτήσεις και αποδέχθηκε την πρόταση Αράβων μεσολαβητών για συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως δεν πρόκειται να συναινέσει αν δεν ικανοποιηθούν πλήρως οι όροι που θέτει το Ισραήλ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι συναντήθηκε νωρίτερα με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων για να συζητήσουν το σχέδιο κατάληψης της Πόλης της Γάζας και την «ολοκλήρωση των αποστολών». «Όπως κι εσείς, ακούω τις αναφορές στα μέσα ενημέρωσης και από αυτές μπορεί κανείς να βγάλει ένα συμπέρασμα — ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», σημείωσε.



Οι συνομιλίες που διεξάγονται στο Κάιρο με τη μεσολάβηση αραβικών χωρών φέρεται να έχουν φέρει πρόοδο προς μια μερική συμφωνία με τη Χαμάς, καθώς η παλαιστινιακή οργάνωση φέρεται να έχει συναινέσει στο σχέδιο συμφωνίας που της παρουσιάστηκε. Ωστόσο, ο Νετανιάχου επιμένει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τέτοιες προτάσεις και θέτει συγκεκριμένους όρους: την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, την κατοχύρωση ισραηλινού ελέγχου ασφαλείας σε όλη τη Λωρίδα και τη μεταβίβαση της διοίκησης σε φορέα διαφορετικό από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Οι Άραβες μεσολαβητές θεωρούν ότι η σκληρή ρητορική του Ισραηλινού πρωθυπουργού ενδέχεται να αποτελεί διαπραγματευτικό τέχνασμα και ελπίζουν πως θα αλλάξει στάση αν η Χαμάς αποσύρει τις απαιτήσεις που είχε θέσει τον περασμένο μήνα και οδήγησαν στην κατάρρευση των προηγούμενων συζητήσεων.


Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ: Θα συνεργαστούμε και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, θέλουμε ειρήνη διαρκείας - Δείτε live τις κοινές δηλώσεις με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Κυνικός ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: Με είχε διαβάλει σε όλους, τρελαινόμουν και πήγα σήμερα να τη σκοτώσω, είπε μετά τη σύλληψή του

H έκρηξη της Εριέττας Κούρκουλου - Λάτση για το Κέντρο Τοκετού: Ένας κομπλεξικός μπορεί να σβήσει την προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης