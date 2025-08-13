Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη.
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σταδιακή άρση κυρώσεων στη Ρωσία αν συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση πυρός, συζητούν οι Ευρωπαίοι
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σταδιακή άρση κυρώσεων στη Ρωσία αν συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση πυρός, συζητούν οι Ευρωπαίοι
Σύμφωνα με το σχέδιο που αποκαλύπτει το Sky News, στόχος είναι να επιτευχθεί μια δοκιμαστική εκεχειρία 15 ημερών - Αν οι Ρώσοι δεν την παραβιάσουν, τότε θα ξεκινήσει η άρση των κυρώσεων
Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας συζητούν το ενδεχόμενο σταδιακής άρσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εφόσον επιτευχθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός, με στόχο να δοκιμαστεί η σταθερότητα μίας εκεχειρίας πριν από ενδεχόμενη μόνιμη συμφωνία.
Πηγές προσκείμενες στην προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, τις οποίες επικαλείται το Sky News, ανέφεραν ότι συζητείται σχέδιο για «προοδευτική χαλάρωση» των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, εάν οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφωνήσουν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχέδιο προβλέπει την επαναφορά των κυρώσεων σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης της συμφωνίας από τη ρωσική πλευρά.
Στόχος των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων είναι να επιτευχθεί άμεσα μία 15ήμερη δοκιμαστική εκεχειρία, κατά την οποία οι κυρώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ, ώστε να αξιολογηθεί η δυνατότητα διατήρησης της ειρήνης στο πεδίο. Εάν η δοκιμαστική αυτή περίοδος αποδειχθεί επιτυχής, θα μπορούσε να ακολουθήσει μία πιο δομημένη και μακροπρόθεσμη παύση των εχθροπραξιών.
Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές της Ιταλίας αποκάλυψαν ότι σκοπεύουν να πιέσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει την ενεργή συμμετοχή της Ευρώπης στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για το ουκρανικό ζήτημα. «Ζητά από τις ευρωπαϊκές χώρες να επενδύσουν περισσότερα στις στρατιωτικές δαπάνες, επομένως πρέπει να είμαστε παρόντες σε αυτές τις αποφάσεις», τόνισε Ιταλός διπλωμάτης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής εμπλοκής.
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο
Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα
Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
Πηγές προσκείμενες στην προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, τις οποίες επικαλείται το Sky News, ανέφεραν ότι συζητείται σχέδιο για «προοδευτική χαλάρωση» των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, εάν οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφωνήσουν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχέδιο προβλέπει την επαναφορά των κυρώσεων σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης της συμφωνίας από τη ρωσική πλευρά.
Στόχος των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων είναι να επιτευχθεί άμεσα μία 15ήμερη δοκιμαστική εκεχειρία, κατά την οποία οι κυρώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ, ώστε να αξιολογηθεί η δυνατότητα διατήρησης της ειρήνης στο πεδίο. Εάν η δοκιμαστική αυτή περίοδος αποδειχθεί επιτυχής, θα μπορούσε να ακολουθήσει μία πιο δομημένη και μακροπρόθεσμη παύση των εχθροπραξιών.
Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές της Ιταλίας αποκάλυψαν ότι σκοπεύουν να πιέσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει την ενεργή συμμετοχή της Ευρώπης στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για το ουκρανικό ζήτημα. «Ζητά από τις ευρωπαϊκές χώρες να επενδύσουν περισσότερα στις στρατιωτικές δαπάνες, επομένως πρέπει να είμαστε παρόντες σε αυτές τις αποφάσεις», τόνισε Ιταλός διπλωμάτης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής εμπλοκής.
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο
Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα
Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα