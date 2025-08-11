Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Θανατηφόρο ατύχημα σε φεστιβάλ ταυρομαχιών στην Κολομβία: 35χρονος σκοτώθηκε από επίθεση ταύρου
Ο 35χρονος έτρεξε προς το μέρος του ταύρο προσπαθώντας να κάνει άλμα αλλά το ζώο τον κάρφωσε με τα κέρατά του
Την τελευταία του πνοή άφησε 35χρονος σε φεστιβάλ ταυρομαχιών στην Μαγκνταλένα της Κολομβίας.
Το θύμα, ο 35χρονος Γιοβάνις Μαρκέζ, ήταν ένας από τους δεκάδες θεατές που συμμετείχαν στο «corraleja», ένα ένα φεστιβάλ ταυρομαχιών στην Μαγκνταλένα.
Το βίντεο δείχνει τον Μαρκέζ να κοιτάζει γύρω του στην κατάμεστη αρένα και να φωνάζει στους θεατές, ενώ προετοιμαζόταν να προκαλέσει τον ταύρο. Σε ένα δεύτερο βίντεο, ο ταύρος φαίνεται να στέκεται μπροστά από το φράχτη με αγκαθωτά ξύλα καρφωμένα πίσω από το κεφάλι του, ενώ ο Μαρκέζ τον κοιτάζει.
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Μαρκέζ προσπάθησε να κάνει ένα άλμα, αλλά ο ταύρος έκανε ένα βήμα μπροστά και τον χτύπησε με τα κέρατά του. Οι θεατές φώναξαν τρομαγμένοι καθώς ο ταύρος κυνήγησε τον Μαρκέζ που ήταν ξαπλωμένος στο έδαφος, τον χτύπησε με ένα κέρατο και τον γύρισε ανάποδα.
Ο 35χρονος, που ήταν σε κατάσταση σοκ, σηκώθηκε μόνος του και έτρεξε μακριά, ενώ οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.
Ένας θεατής είπε στην κολομβιανή εφημερίδα El Tiempo ότι ο Μαρκέζ φαινόταν να είναι καλά αμέσως μετά την επίθεση. «Σηκώθηκε σαν να ήταν καλά, αλλά το αίμα έτρεχε. Πέρασαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα πριν πέσει στο έδαφος», δήλωσε.
Η εκδήλωση, που ήταν μέρος του φεστιβάλ στο οποίο απαγορεύεται η θανάτωση ταύρων, συνεχίστηκε παρά το περιστατικό.
