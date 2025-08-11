Θανατηφόρο ατύχημα σε φεστιβάλ ταυρομαχιών στην Κολομβία: 35χρονος σκοτώθηκε από επίθεση ταύρου

Ο 35χρονος έτρεξε προς το μέρος του ταύρο προσπαθώντας να κάνει άλμα αλλά το ζώο τον κάρφωσε με τα κέρατά του