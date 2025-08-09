Ιράν: Η Τεχεράνη χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε σήμερα την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ τηςκαι του, που έγινε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλλάκατά «οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης» και κάθε διατάραξης της ασφάλειας κοντά στα σύνορά της χώρας.Το Ιράν χαιρετίζει «την οριστικοποίηση του κειμένου της ειρηνευτικής συμφωνίας από τις δύο χώρες», χθες στην Ουάσινγκτον, αλλά «εκφράζει εξίσου την ανησυχία του για τις αρνητικές συνέπειες οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης, οποιασδήποτε μορφής, ιδίως κοντά στα κοινά σύνορα», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση.Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικώνχαιρέτισε, επίσης, τα «τολμηρά βήματα» για την ειρήνη ύστερα από τη συμφωνία, που έγινε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μεταξύ του Γερεβάν και του Μπακού με «στόχο την εξομάλυνση» των μεταξύ τους σχέσεων.«Συγχαρητήρια στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν για τα τολμηρά βήματα που έγιναν στην Ουάσινγκτον προς την ειρήνη. Συγχαίρω τον Αμερικανό πρόεδρο (Ντόναλντ Τραμπ) για τον ζωτικής σημασίας ρόλο του σε αυτή την καθοριστική εξέλιξη», έγραψε ο Λάμι στο Χ, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι έτοιμο να στηρίξει την ειρήνη στον Νότιο Καύκασο, υπό τον όρο ότι οι δύο πλευρές θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους».