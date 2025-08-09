Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ιράν: Η Τεχεράνη χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν
Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει ανησυχία για πιθανή ξένη παρέμβαση κοντά στα κοινά σύνορα με τις δύο χώρες
Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε σήμερα την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, που έγινε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλλά προειδοποίησε κατά «οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης» και κάθε διατάραξης της ασφάλειας κοντά στα σύνορά της χώρας.
Το Ιράν χαιρετίζει «την οριστικοποίηση του κειμένου της ειρηνευτικής συμφωνίας από τις δύο χώρες», χθες στην Ουάσινγκτον, αλλά «εκφράζει εξίσου την ανησυχία του για τις αρνητικές συνέπειες οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης, οποιασδήποτε μορφής, ιδίως κοντά στα κοινά σύνορα», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση.
Η Βρετανία χαιρετίζει τα «τολμηρά βήματα» που έγιναν για την ειρήνη
Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι χαιρέτισε, επίσης, τα «τολμηρά βήματα» για την ειρήνη ύστερα από τη συμφωνία, που έγινε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μεταξύ του Γερεβάν και του Μπακού με «στόχο την εξομάλυνση» των μεταξύ τους σχέσεων.
«Συγχαρητήρια στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν για τα τολμηρά βήματα που έγιναν στην Ουάσινγκτον προς την ειρήνη. Συγχαίρω τον Αμερικανό πρόεδρο (Ντόναλντ Τραμπ) για τον ζωτικής σημασίας ρόλο του σε αυτή την καθοριστική εξέλιξη», έγραψε ο Λάμι στο Χ, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι έτοιμο να στηρίξει την ειρήνη στον Νότιο Καύκασο, υπό τον όρο ότι οι δύο πλευρές θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους».
