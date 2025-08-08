Τέλος της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, λέει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου
Τέλος της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, λέει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου
Επιβεβαιώνει η Μόσχα - Το μέρος δεν έχει ακόμη καθοριστεί, με πιθανές επιλογές να περιλαμβάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ουγγαρία, την Ελβετία και τη Ρώμη
Για το τέλος της επόμενης εβδομάδας, έχει προγραμματιστεί η σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.
Ο ίδιος τόνισε ότι ο τόπος της συνόδου δεν έχει ακόμη καθοριστεί, με πιθανές επιλογές να περιλαμβάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ουγγαρία, την Ελβετία και τη Ρώμη. Οι συζητήσεις για την ημερομηνία και την τοποθεσία συνεχίζονται, ενώ το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες παραμένουν εξαιρετικά ευμετάβλητες.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ρωσική πλευρά έχει ήδη υποβάλει λίστα με αιτήματα που συνδέονται με μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Κιέβου, αλλά και την υποστήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων.
Την ίδια πληροφορία για το χρόνο συνάντησης, μετέφερε πηγή του Κρεμλίνου και στο ρωσικό πρακτορείο Tass. «Μια συνάντηση είναι πιθανή στο τέλος της επόμενης εβδομάδας», είπε χαρακτηριστικά.
Χθες, ο Ρώσος προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσάκοφ ανακοίνωσε ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν για μια συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών τις επόμενες ημέρες. Η επόμενη εβδομάδα επιλέχθηκε ως σημείο αναφοράς και η ακριβής ημερομηνία της συνόδου κορυφής θα καθοριστεί με βάση τα αποτελέσματα των προετοιμασιών.
