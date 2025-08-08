Τέλος της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, λέει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου

Επιβεβαιώνει η Μόσχα - Το μέρος δεν έχει ακόμη καθοριστεί, με πιθανές επιλογές να περιλαμβάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ουγγαρία, την Ελβετία και τη Ρώμη