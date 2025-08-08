Bloomberg: Ουάσινγκτον και Μόσχα σχεδιάζουν συμφωνία που θα «κλειδώνει» τις ρωσικές προσαρτήσεις στην Ουκρανία

Η Μόσχα θέτει ως προαπαιτούμενο για την εκεχειρία στην Ουκρανία την αναγνώριση των προσαρτημένων εδαφών - Τραμπ και Μελόνι μίλησαν για το ενδεχόμενο να γίνει στη Ρώμη η συνάντηση με τον Πούτιν