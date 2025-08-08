Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Στο Κάιρο αύριο ο Φιντάν - Θα συναντηθεί με Σίσι, στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Γάζα
Στο Κάιρο αύριο ο Φιντάν - Θα συναντηθεί με Σίσι, στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Γάζα
Το 2025 σηματοδοτεί την 100ή επέτειο της σύναψης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χάκαν Φιντάν, θα μεταβεί αύριο, 9 Αυγούστου, στο Κάιρο, όπου εκτός από τον ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι αναμένεται να γίνει δεκτός και από τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.
Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι βασικό θέμα των επαφών Φιντάν στην Αίγυπτο θα είναι οι εξελίξεις στη Γάζα, θα αξιολογηθούν συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ, θα συζητηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.
Στις συνομιλίες προβλέπεται επίσης να τεθούν οι εξελίξεις στη Βόρεια και Ανατολική Αφρική και στη ζώνη του Σαχέλ, με έμφαση στη Λιβύη, το Σουδάν και τη Σομαλία, καθώς και ευρύτερα η πολιτική και οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.
Το 2025 σηματοδοτεί την 100ή επέτειο της σύναψης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η δεύτερη συνάντηση του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2026 υπό την προεδρία των ηγετών των δύο χωρών. Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στις 4 Σεπτεμβρίου 2024.
Το 2024, ο όγκος του διμερούς εμπορίου έφτασε τα 8,8 δισ. δολάρια και στόχος είναι να φτάσει τα 15 δισ. δολάρια. Η αξία των τουρκικών επενδύσεων στην Αίγυπτο ανέρχεται σε περίπου 3,5 δισ. δολάρια.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι βασικό θέμα των επαφών Φιντάν στην Αίγυπτο θα είναι οι εξελίξεις στη Γάζα, θα αξιολογηθούν συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ, θα συζητηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.
Στις συνομιλίες προβλέπεται επίσης να τεθούν οι εξελίξεις στη Βόρεια και Ανατολική Αφρική και στη ζώνη του Σαχέλ, με έμφαση στη Λιβύη, το Σουδάν και τη Σομαλία, καθώς και ευρύτερα η πολιτική και οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.
Το 2025 σηματοδοτεί την 100ή επέτειο της σύναψης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η δεύτερη συνάντηση του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2026 υπό την προεδρία των ηγετών των δύο χωρών. Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στις 4 Σεπτεμβρίου 2024.
Το 2024, ο όγκος του διμερούς εμπορίου έφτασε τα 8,8 δισ. δολάρια και στόχος είναι να φτάσει τα 15 δισ. δολάρια. Η αξία των τουρκικών επενδύσεων στην Αίγυπτο ανέρχεται σε περίπου 3,5 δισ. δολάρια.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα