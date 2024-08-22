Άγκυρα: Παρακολουθούμε στενά τη στρατιωτική κινητικότητα στην Κύπρο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Κύπρος

Άγκυρα: Παρακολουθούμε στενά τη στρατιωτική κινητικότητα στην Κύπρο

Τι απάντησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας για την παρουσία στρατευμάτων από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο

cyprus
Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσαν ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά την κινητικότητα και τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, σε ερωτήσεις σχετικά με την παρουσία στρατευμάτων από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο, εξαιτίας της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, οι πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας φέρονται, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, να απάντησαν ως εξής:

«Η πρόσφατη αύξηση της δραστηριότητας στο νησί της Κύπρου και οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες της ''Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νοτίου Κύπρου'' (σ.σ. όπως αναφέρεται η Κυπριακή Δημοκρατία από τις τουρκικές αρχές) παρακολουθούνται σχολαστικά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα κατά οποιωνδήποτε απειλών που μπορεί να στρέφονται κατά της ασφάλειας της ''ΤΔΒΚ''. Παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις, όποιος κι αν κάνει συγκέντρωση δυνάμεων. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ή αρνητική κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια της ''ΤΔΒΚ''».

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Πηγή: ΕΡΤ

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