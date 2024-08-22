Άγκυρα: Παρακολουθούμε στενά τη στρατιωτική κινητικότητα στην Κύπρο

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:



1 HAFTADA… pic.twitter.com/nQf0EQsKR3