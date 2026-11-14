Σε πλήρη επαναφορά των αναλήψεων έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας στοχεύει η Binance

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας επανενεργοποιήθηκαν οι αναλήψεις σε 87 δίκτυα blockchain







Όπως γνωστοποίησε η πλατφόρμα μέσω ανάρτησης στο κοινωνικό δίκτυο X, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας επανενεργοποιήθηκαν οι αναλήψεις σε 87 δίκτυα blockchain, μεταξύ των οποίων δημοφιλή κρυπτονομίσματα όπως τα ADA (Cardano), AVAX (Avalanche), NEAR, LTC (Litecoin), APT και FIL. Η επαναφορά πραγματοποιείται σταδιακά και κατόπιν αυστηρών ελέγχων ασφαλείας ανά ζεύγος δικτύου-νομίσματος, ενώ οι καταθέσεις παρέμειναν ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης.



Το χρονικό της επίθεσης και η κάλυψη των κεφαλαίων Η αναστολή των αναλήψεων είχε τεθεί σε ισχύ έπειτα από παραβίαση ασφαλείας στις 29 Οκτωβρίου 2026, η οποία οδήγησε στην κλοπή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περιστατικό που αναλυτές της αγοράς χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με την αρχική έρευνα της εταιρείας, η επίθεση είχε προετοιμαστεί σε πολλαπλά στάδια ήδη από τον Ιούνιο.



Η ομάδα TraderTraitor και η κλοπή μέσα σε 20 λεπτά Σύμφωνα με την TRM Labs, την επίθεση πραγματοποίησε η TraderTraitor, μια εξειδικευμένη ομάδα κυβερνοεγκληματιών που συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα.



Η επιχείρηση φέρεται να ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά, ενώ ο δράστης είχε προετοιμαστεί επί τουλάχιστον 36 ώρες πριν από την πραγματοποίησή της.



Ο Άρι Ρέντμπορντ, επικεφαλής πολιτικής της TRM Labs, είχε δηλώσει στο Sky News ότι οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να μεταφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια μέσω οκτώ διαφορετικών δικτύων blockchain σε περίπου 15 λεπτά.



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Ο Ρέντμπορντ προειδοποίησε ότι η κλοπή αναδεικνύει πόσο εκτεθειμένες μπορούν να είναι οι πλατφόρμες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων απέναντι σε εξαιρετικά οργανωμένους δράστες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μετακινούν τεράστια ποσά με πρωτοφανή ταχύτητα.



Πάνω από 3 δισ. δολάρια έχουν δεσμευτεί - Στα χέρια των χάκερ Bitcoin και Ether αξίας 2,4 δισ. Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος ασφαλείας στην Binance, ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί περιορισμού της πρόσβασης σε μέρος των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.



Τι ανακοίνωσε η Binance για τα χρήματα των πελατών της Η Binance, η οποία υποστηρίζει ότι διαθέτει περισσότερους από 335 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι εξετάζει επειγόντως όλα τα δεδομένα σχετικά με την κυβερνοεπίθεση.



Στην πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών ανάληψης για όλα τα εναπομείναντα δίκτυα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας στοχεύει η Binance , σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την τελική φάση επιστροφής στην κανονικότητα για το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, μετά τη μαζική κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε στα τέλη Οκτωβρίου.Όπως γνωστοποίησε η πλατφόρμα μέσω ανάρτησης στο κοινωνικό δίκτυο X, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας επανενεργοποιήθηκαν οι αναλήψεις σε 87 δίκτυα blockchain, μεταξύ των οποίων δημοφιλή κρυπτονομίσματα όπως τα ADA (Cardano), AVAX (Avalanche), NEAR, LTC (Litecoin), APT και FIL. Η επαναφορά πραγματοποιείται σταδιακά και κατόπιν αυστηρών ελέγχων ασφαλείας ανά ζεύγος δικτύου-νομίσματος, ενώ οι καταθέσεις παρέμειναν ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης.Η αναστολή των αναλήψεων είχε τεθεί σε ισχύ έπειτα από παραβίαση ασφαλείας στις 29 Οκτωβρίου 2026, η οποία οδήγησε στην κλοπή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περιστατικό που αναλυτές της αγοράς χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με την αρχική έρευνα της εταιρείας, η επίθεση είχε προετοιμαστεί σε πολλαπλά στάδια ήδη από τον Ιούνιο.Σύμφωνα με την TRM Labs, την επίθεση πραγματοποίησε η TraderTraitor, μια εξειδικευμένη ομάδα κυβερνοεγκληματιών που συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα.Η επιχείρηση φέρεται να ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά, ενώ ο δράστης είχε προετοιμαστεί επί τουλάχιστον 36 ώρες πριν από την πραγματοποίησή της.Ο Άρι Ρέντμπορντ, επικεφαλής πολιτικής της TRM Labs, είχε δηλώσει στο Sky News ότι οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να μεταφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια μέσω οκτώ διαφορετικών δικτύων blockchain σε περίπου 15 λεπτά.Η συγκεκριμένη ομάδα έχει συνδεθεί από το FBI και με την κυβερνοεπίθεση του 2025 εναντίον της πλατφόρμας Bybit, κατά την οποία εκλάπησαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων.Ο Ρέντμπορντ προειδοποίησε ότι η κλοπή αναδεικνύει πόσο εκτεθειμένες μπορούν να είναι οι πλατφόρμες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων απέναντι σε εξαιρετικά οργανωμένους δράστες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μετακινούν τεράστια ποσά με πρωτοφανή ταχύτητα.Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος ασφαλείας στην Binance, ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί περιορισμού της πρόσβασης σε μέρος των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.Η Binance, η οποία υποστηρίζει ότι διαθέτει περισσότερους από 335 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι εξετάζει επειγόντως όλα τα δεδομένα σχετικά με την κυβερνοεπίθεση.

Η πλατφόρμα ανέστειλε προσωρινά τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τα κεφάλαια των χρηστών παραμένουν ασφαλή.



Σύμφωνα με την εταιρεία, οι απώλειες που προκλήθηκαν από την κυβερνοεπίθεση θα καλυφθούν, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι τεχνικές συνθήκες της παραβίασης.



Ο συνιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, αναγνώρισε επίσης ότι τα διαθέσιμα στοιχεία παραπέμπουν σε κυβερνοεπίθεση.



Πτώση του Bitcoin κατά 5% – Απώλειες έως 10% για μικρότερα κρυπτονομίσματα Η είδηση της επίθεσης προκάλεσε άμεσες αναταράξεις στην αγορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.



Το Bitcoin κατέγραψε σημαντική πτώση, καθώς περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Βρετανίας, διαπραγματευόταν κοντά στα 77.000 δολάρια, έχοντας υποχωρήσει κατά περίπου 5% μέσα σε 24 ώρες.



Άλλα κρυπτονομίσματα, μικρότερης κεφαλαιοποίησης, σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες, που σε ορισμένες περιπτώσεις πλησίασαν το 10%.



Η Ιζαμπέλα Καμίνσκα, αρχισυντάκτρια της ανεξάρτητης οικονομικής έκδοσης The Blind Spot και πρώην δημοσιογράφος των Financial Times, σημείωσε ότι, παρότι η πτώση είναι σημαντική, δεν είναι πρωτοφανής για μια αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις.



Η ίδια προειδοποίησε ότι οι συνέπειες μπορεί να μην περιοριστούν στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, λόγω των στενότερων δεσμών που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και της Wall Street.



Οι φόβοι για κυβερνοεπιθέσεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης Η Καμίνσκα χαρακτήρισε την επίθεση ιδιαίτερα εξελιγμένη και καλά προετοιμασμένη.



Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για την πιθανότητα αξιοποίησης σοβαρών κενών ασφαλείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα ενέργειες.



Η ίδια αμφισβήτησε επίσης την εικόνα που προβάλλεται συχνά για την αποκεντρωμένη φύση της αγοράς κρυπτονομισμάτων.



Σύμφωνα με την ανάλυσή της, οι περισσότερες μεγάλες πλατφόρμες συναλλαγών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ίδια τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία εμφανίζουν δομικά χαρακτηριστικά συγκεντρωτισμού, αντίστοιχα με εκείνα των παραδοσιακών τραπεζικών συστημάτων.



Υπογράμμισε, ωστόσο, μια σημαντική διαφορά: σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης ή αφερεγγυότητας, οι χρήστες πλατφορμών κρυπτονομισμάτων δεν διαθέτουν κατ' ανάγκη προστασία αντίστοιχη με εκείνη των τραπεζικών καταθέσεων.



«Σε αντίθεση με τις τράπεζες, όταν αυτά τα συστήματα παραβιάζονται ή καθίστανται αφερέγγυα, δεν υπάρχει προσφυγή σε δανειστή έσχατης ανάγκης ή σε ταμείο εγγύησης καταθέσεων. Οι καταθέτες είναι μόνοι τους», τόνισε.



Ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα Η κυβερνοεπίθεση δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη σταθερότητα της αγοράς κρυπτονομισμάτων και τις πιθανές επιπτώσεις της στον υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό τομέα.



Η Καμίνσκα επισήμανε ότι είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθεί εάν το περιστατικό συνιστά υπαρξιακή απειλή για τον κλάδο.



Ωστόσο, λόγω της αυξανόμενης διασύνδεσης μεταξύ της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος μετάδοσης προβλημάτων από τον έναν τομέα στον άλλο δεν είναι πλέον μηδενικός.



Από την πλευρά του, ο Τζόναθαν Κλόντιους, διευθύνων σύμβουλος της Asymmetric Research, είχε δηλώσει ότι η προετοιμασία και οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση είναι συμβατές με τη δράση ομάδων χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα.



Ο Έρικ Τζαρντίν, επικεφαλής έρευνας της Chainalysis, επισήμανε ότι η συνεργασία μεταξύ εταιρειών του κλάδου βοηθά στον εντοπισμό και στον περιορισμό των μετακινήσεων κλεμμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.



Πρόσθεσε ότι τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικούς στόχους για κυβερνοεγκληματίες, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία βρίσκονται, επειδή συγκεντρώνουν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.



«Παρότι το μέγεθος αυτού του περιστατικού είναι σημαντικό, οι επιθέσεις σε ανταλλακτήρια δεν είναι κάτι καινούργιο. Κάθε πλατφόρμα πρέπει να παραμένει σε εγρήγορση», υπογράμμισε.