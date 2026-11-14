Πρώην υπουργός του Ορμπάν στο επίκεντρο έρευνας για διαφθορά: Εντοπίστηκαν 17,7 εκατ. ευρώ κρυμμένα σε δάση και κτίρια

Ο Μίκλος Σέστακ κατηγορείται ότι έλαβε δωροδοκίες για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε υπερτιμημένες τιμές – Τα χρήματα βρέθηκαν σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές τοποθεσίες, ενώ ο πρώην υπουργός έχει συλληφθεί και κρατείται