Τουρκία: Σεισμός 4,9 βαθμών στα Άδανα

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#Earthquake 25 km SW of #Göksun (#Turkey) 19 min ago (local time 15:46:13). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:— EMSC (@LastQuake) May 21, 2023
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🌐https://t.co/n1AG9w5MTP pic.twitter.com/8yYxL2BX1V
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 21, 2023
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Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-21
Saat:15:46:13 TSİ
Enlem:37.889 N
Boylam:36.237 E
Derinlik:6.67 km
Detay:https://t.co/wWLgIzGQCX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi