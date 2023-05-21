Τουρκία: Σεισμός 4,9 βαθμών στα Άδανα
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Σεισμός Τουρκία Άδανα

Τουρκία: Σεισμός 4,9 βαθμών στα Άδανα

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 6,7 χιλιόμετρα

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Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Saimbeyli των Αδάνων, όπως μετέδωσε η Hurriyet.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 6,7 χιλιόμετρα.



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Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, η δόνηση καταγράφηκε στις 15:46, τοπική ώρα.

Μετά την αρχική δόνηση καταγράφηκαν άλλες τέσσερις δονήσεις 2,4, 2,7 και δύο των 3 Ρίχτερ.

Δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής, αναφορές για τραυματίες και ζημιές. 

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