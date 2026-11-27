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Η Ουγκάντα ξεκινά δοκιμή εμβολίου mRNA κατά στελέχους του ιού Έμπολα
Η Ουγκάντα ξεκινά δοκιμή εμβολίου mRNA κατά στελέχους του ιού Έμπολα
Το σκεύασμα παρασκευάζει η εταιρεία Moderna ενώ θα δοκιμαστεί στη ΛΔ Κονγκό και άλλο ένα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ινδικό ινστιτούτο
Την πρώτη κλινική δοκιμή στην Αφρική ενός εμβολίου mRNA κατά του στελέχους Bundibugyo του ιού Έμπολα άρχισε η Ουγκάντα.
Πρόκειται για το στέλεχος που ευθύνεται για την επιδημία με επίκεντρο την ΛΔ Κονγκό, η οποία αποτελεί πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί παγκοσμίως.
Σε ανακοίνωσή του, το κρατικό Ινστιτούτο Έρευνας Ιών της Ουγκάντας (UVRI) τόνισε ότι ξεκίνησε τη δοκιμή σε συνεργασία με τη Moderna, την εταιρεία που παρασκευάζει το εμβόλιο.
Το εμβόλιο της Moderna πρόκειται σύντομα να εισέλθει σε φάση δοκιμών και στο Κονγκό, παράλληλα με ένα ακόμη νέο εμβόλιο κατά του στελέχους Bundibugyo, το οποίο αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Serum Institute of India.
Οι επιστήμονες εξετάζουν ήδη κατά πόσον ένα υπάρχον εμβόλιο, το Ervebo της εταιρείας Merck –το οποίο αφορά διαφορετικό στέλεχος του ιού Έμπολα– μπορεί να παρέχει κάποια διασταυρούμενη προστασία έναντι του στελέχους Bundibugyo.
Η δοκιμή στην Ουγκάντα είναι η δεύτερη για το συγκεκριμένο εμβόλιο, καθώς η Moderna είχε ξεκινήσει την πρώτη δοκιμή σε ανθρώπους στον Καναδά τον Αύγουστο, με συμμετέχοντες ενήλικες ηλικίας 18 έως 65 ετών.
Το UVRI διευκρίνισε ότι κατά τη διενέργεια της δοκιμής στην Ουγκάντα θα εξεταστεί για πρώτη φορά η ασφάλεια του εμβολίου και η ικανότητά του να προκαλεί ανοσολογική απόκριση σε παιδιά ηλικίας ενός έτους και άνω, ενώ στόχος είναι η συμμετοχή 224 εθελοντών.
Πρόκειται για το στέλεχος που ευθύνεται για την επιδημία με επίκεντρο την ΛΔ Κονγκό, η οποία αποτελεί πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί παγκοσμίως.
Σε ανακοίνωσή του, το κρατικό Ινστιτούτο Έρευνας Ιών της Ουγκάντας (UVRI) τόνισε ότι ξεκίνησε τη δοκιμή σε συνεργασία με τη Moderna, την εταιρεία που παρασκευάζει το εμβόλιο.
Το εμβόλιο της Moderna πρόκειται σύντομα να εισέλθει σε φάση δοκιμών και στο Κονγκό, παράλληλα με ένα ακόμη νέο εμβόλιο κατά του στελέχους Bundibugyo, το οποίο αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Serum Institute of India.
Οι επιστήμονες εξετάζουν ήδη κατά πόσον ένα υπάρχον εμβόλιο, το Ervebo της εταιρείας Merck –το οποίο αφορά διαφορετικό στέλεχος του ιού Έμπολα– μπορεί να παρέχει κάποια διασταυρούμενη προστασία έναντι του στελέχους Bundibugyo.
Η δοκιμή στην Ουγκάντα είναι η δεύτερη για το συγκεκριμένο εμβόλιο, καθώς η Moderna είχε ξεκινήσει την πρώτη δοκιμή σε ανθρώπους στον Καναδά τον Αύγουστο, με συμμετέχοντες ενήλικες ηλικίας 18 έως 65 ετών.
Το UVRI διευκρίνισε ότι κατά τη διενέργεια της δοκιμής στην Ουγκάντα θα εξεταστεί για πρώτη φορά η ασφάλεια του εμβολίου και η ικανότητά του να προκαλεί ανοσολογική απόκριση σε παιδιά ηλικίας ενός έτους και άνω, ενώ στόχος είναι η συμμετοχή 224 εθελοντών.
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