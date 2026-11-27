«Είναι μία απώλεια που σε αδειάζει σαν άνθρωπο»: Συγκλονίζει ο γιατρός στη Σαντορίνη μετά τον θάνατο της σκυλίτσας του από φόλα
«Είναι μία απώλεια που σε αδειάζει σαν άνθρωπο»: Συγκλονίζει ο γιατρός στη Σαντορίνη μετά τον θάνατο της σκυλίτσας του από φόλα
Ένας άγνωστος εισέβαλε στο σπίτι του και δηλητηρίασε τα πέντε σκυλιά του, από τα οποία το ένα πέθανε, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα σώθηκαν - «Πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο πρέπει να διαλευκανθεί γιατί αυτός που το έκανε πολύ απλά θα συνεχίσει να το κάνει»
Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του γιατρού από το Ακρωτήρι της Σαντορίνης, όπου πριν από μία βδομάδα (20/11) ένας άγνωστος εισέβαλε στο σπίτι του και έριξε φόλα για να δηλητηριάσει τα σκυλιά του με αποτέλεσμα ένα από αυτά να χάσει τη ζωή του.
Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν εκείνος απουσίαζε από το σπίτι του για λόγους υγείας της μητέρας του και είχε αφήσει πίσω τα πέντε σκυλιά του. Κάποια στιγμή ένας άγνωστος εισέβαλε στην περιφραγμένη κατοικία του «κρατώντας μία σακούλα με φυτοφάρμακο και σιτάρι, τάισε τα σκυλιά και έφυγε σαν κύριος», όπως ανέφερε ο γιατρός. Ένα από τα πέντε σκυλιά του, η Ήρα, κατέληξε ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση κτηνιάτρου. Ωστόσο, δύο από αυτά εξακολουθούν να έχουν κάποια νευρολογικά συμπτώματα.
Μιλώντας για το περιστατικό κτηνωδίας στο volcanotv, ο Αχιλλέας Μαυρόπουλος, τόνισε πως «είναι μία απώλεια που σε αδειάζει σαν άνθρωπο, δεν σε ενδιαφέρει κάτι άλλο».
Ο ίδιος περιέγραψε ακριβώς την τοποθεσία που εντοπίστηκε η φόλα, καθώς και το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η Ήρα από τη νοσηλεύτριά του, η οποία είχε αναλάβει τη φροντίδα των ζώων κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Όπως υπογράμμισε, τα σκυλιά του δεν έβγαιναν ποτέ από την περιφραγμένη κατοικία, ενώ ήταν ιδιαίτερα φιλικά προς τους ανθρώπους, κοιμόντουσαν μέσα στο σπίτι και δεν ενοχλούσαν.
Σχετικά με το ποιος βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία της σκυλίτσας του και τη δηλητηρίαση των σκυλιών του ο ίδιος φαίνεται να έχει κάποιες υποψίες, καθώς στην περιοχή μένουν ελάχιστοι άνθρωποι, ενώ, όπως υπογράμμισε, δεν δέχτηκε ποτέ απειλές από κανένα και κανένας δεν του εξέφρασε παράπονα για τα ζώα.
Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την διελεύκανση του εγκλήματος και την τιμωρία του δράστη, καθώς όπως επεσήμανε «στα δικά μου μάτια είτε ήταν δολοφονία του παιδιού μου είτε του σκυλιού μου, η νομοθεσία είναι η ίδια». «Πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο πρέπει να διαλευκανθεί γιατί αυτός που το έκανε πολύ απλά θα συνεχίσει να το κάνει. Τα τέσσερα σκυλιά μου σώθηκαν, αλλά εγώ θα πρέπει να ξέρω κατά πόσο μπορώ να τα αφήνω στην αυλή μου ή αν αυτός ο ασυνείδητος θα ξαναπεράσει και θα δηλητηριάσει και τα υπόλοιπα».
Ιδιαίτερα συγκινημένος και ταυτόχρονα απογοητευμένος ανέφερε πως «σαν άνθρωπος έχω αδειάσει εντελώς, δεν είμαι Σαντορινιός αλλά έγινα Σαντορινιός, είμαι 23 χρόνια εδώ, μένω εδώ χειμώνα καλοκαίρι με σκοπό να εξυπηρετώ την τοπική κοινωνία. Πρώτη φορά που χρειάστηκε να λείψω για έκτακτη ανάγκη η αντίδραση ήταν αυτή». «Ομολογώ η διάθεσή μου στο να προσφέρω έχει ελαττωθεί. Αυτή τη στιγμή το ιατρείο μου είναι κλειστό, γιατί με ενδιαφέρει να δω ποιος μπήκε στο σπίτι μου και σκότωσε το ζώο μου», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον γιατρό το υλικό που ο δράστης έδωσε στα ζωάκια του για να τα δηλητηριάσει βρέθηκε και εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές.
Όπως ανέφερε, ένα από τα τέσσερα ζώα που επέζησαν έβγαλε σπόρους σιταριού με μπλε κοκκώδες υλικό, ενώ εντόπισε ένα ανοιχτό μπλε στα υγρά του στομάχου. Η ίδια διευκρίνισε ότι ο γιατρός δεν είχε αποθηκευμένες τέτοιες ουσίες στο σπίτι του.
Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν εκείνος απουσίαζε από το σπίτι του για λόγους υγείας της μητέρας του και είχε αφήσει πίσω τα πέντε σκυλιά του. Κάποια στιγμή ένας άγνωστος εισέβαλε στην περιφραγμένη κατοικία του «κρατώντας μία σακούλα με φυτοφάρμακο και σιτάρι, τάισε τα σκυλιά και έφυγε σαν κύριος», όπως ανέφερε ο γιατρός. Ένα από τα πέντε σκυλιά του, η Ήρα, κατέληξε ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση κτηνιάτρου. Ωστόσο, δύο από αυτά εξακολουθούν να έχουν κάποια νευρολογικά συμπτώματα.
Μιλώντας για το περιστατικό κτηνωδίας στο volcanotv, ο Αχιλλέας Μαυρόπουλος, τόνισε πως «είναι μία απώλεια που σε αδειάζει σαν άνθρωπο, δεν σε ενδιαφέρει κάτι άλλο».
Ο ίδιος περιέγραψε ακριβώς την τοποθεσία που εντοπίστηκε η φόλα, καθώς και το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η Ήρα από τη νοσηλεύτριά του, η οποία είχε αναλάβει τη φροντίδα των ζώων κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Όπως υπογράμμισε, τα σκυλιά του δεν έβγαιναν ποτέ από την περιφραγμένη κατοικία, ενώ ήταν ιδιαίτερα φιλικά προς τους ανθρώπους, κοιμόντουσαν μέσα στο σπίτι και δεν ενοχλούσαν.
Σχετικά με το ποιος βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία της σκυλίτσας του και τη δηλητηρίαση των σκυλιών του ο ίδιος φαίνεται να έχει κάποιες υποψίες, καθώς στην περιοχή μένουν ελάχιστοι άνθρωποι, ενώ, όπως υπογράμμισε, δεν δέχτηκε ποτέ απειλές από κανένα και κανένας δεν του εξέφρασε παράπονα για τα ζώα.
Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την διελεύκανση του εγκλήματος και την τιμωρία του δράστη, καθώς όπως επεσήμανε «στα δικά μου μάτια είτε ήταν δολοφονία του παιδιού μου είτε του σκυλιού μου, η νομοθεσία είναι η ίδια». «Πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο πρέπει να διαλευκανθεί γιατί αυτός που το έκανε πολύ απλά θα συνεχίσει να το κάνει. Τα τέσσερα σκυλιά μου σώθηκαν, αλλά εγώ θα πρέπει να ξέρω κατά πόσο μπορώ να τα αφήνω στην αυλή μου ή αν αυτός ο ασυνείδητος θα ξαναπεράσει και θα δηλητηριάσει και τα υπόλοιπα».
Ιδιαίτερα συγκινημένος και ταυτόχρονα απογοητευμένος ανέφερε πως «σαν άνθρωπος έχω αδειάσει εντελώς, δεν είμαι Σαντορινιός αλλά έγινα Σαντορινιός, είμαι 23 χρόνια εδώ, μένω εδώ χειμώνα καλοκαίρι με σκοπό να εξυπηρετώ την τοπική κοινωνία. Πρώτη φορά που χρειάστηκε να λείψω για έκτακτη ανάγκη η αντίδραση ήταν αυτή». «Ομολογώ η διάθεσή μου στο να προσφέρω έχει ελαττωθεί. Αυτή τη στιγμή το ιατρείο μου είναι κλειστό, γιατί με ενδιαφέρει να δω ποιος μπήκε στο σπίτι μου και σκότωσε το ζώο μου», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον γιατρό το υλικό που ο δράστης έδωσε στα ζωάκια του για να τα δηλητηριάσει βρέθηκε και εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές.
Πώς έσωσε τα τέσσερα σκυλιά η κτηνίατροςΗ κτηνίατρος υποστηρίζει πως όταν έφτασε στο σημείο η Ήρα ήταν ήδη νεκρή, ενώ στα άλλα δηλητηριασμένα σκυλιά έδωσε ειδικό φάρμακο για να κάνουν εμετό και να αδειάσουν το περιεχόμενο το στομάχων τους.
Όπως ανέφερε, ένα από τα τέσσερα ζώα που επέζησαν έβγαλε σπόρους σιταριού με μπλε κοκκώδες υλικό, ενώ εντόπισε ένα ανοιχτό μπλε στα υγρά του στομάχου. Η ίδια διευκρίνισε ότι ο γιατρός δεν είχε αποθηκευμένες τέτοιες ουσίες στο σπίτι του.
«Στη νεκροψία βρήκα στην Ήρα στο παχύ έντερο μπλε περιεχόμενο, το οποίο το αποθηκεύσαμε και το δώσαμε στην Αστυνομία για να γίνει η τοξικολογική ανάλυση», είπε
Όπως τόνισε πως ο δράστης ξεκάθαρα μπήκε στην κατοικία για να σκοτώσει τα ζώα.
Όπως τόνισε πως ο δράστης ξεκάθαρα μπήκε στην κατοικία για να σκοτώσει τα ζώα.
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