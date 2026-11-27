«Είναι μία απώλεια που σε αδειάζει σαν άνθρωπο»: Συγκλονίζει ο γιατρός στη Σαντορίνη μετά τον θάνατο της σκυλίτσας του από φόλα

Ένας άγνωστος εισέβαλε στο σπίτι του και δηλητηρίασε τα πέντε σκυλιά του, από τα οποία το ένα πέθανε, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα σώθηκαν - «Πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο πρέπει να διαλευκανθεί γιατί αυτός που το έκανε πολύ απλά θα συνεχίσει να το κάνει»