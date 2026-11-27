Η Ρουμανία ζητά από το ΝΑΤΟ να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις υβριδικές ρωσικές επιθέσεις

«Χρειαζόμαστε τουλάχιστον μια κοινή εικόνα της κατάστασης και πρέπει να αναζητούμε συστηματικά τις συνδέσεις, μήπως πίσω από τις επιθέσεις στη Γερμανία, την Εσθονία ή τη Ρουμανία βρίσκονται οι ίδιοι δράστες;», ανέφερε ο Ρουμάνος ΥΠΕΞ