Μισό αιώνα μετά τον Φράνκο, η Ακροδεξιά χτυπά την πόρτα της εξουσίας στην Ισπανία: Ποιος είναι ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, που διεκδικεί τα κλειδιά της κυβέρνησης

Ο 50χρονος Αμπασκάλ και η διαδρομή του από το Λαϊκό Κόμμα στην ηγεσία του Vox - Τα παιδικά χρόνια υπό την απειλή της ΕΤΑ, οι σχέσεις με Τραμπ, Μελόνι και Λεπέν, τα δάνεια από την Ουγγαρία και το μεταναστευτικό