Μισό αιώνα μετά τον Φράνκο, η Ακροδεξιά χτυπά την πόρτα της εξουσίας στην Ισπανία: Ποιος είναι ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, που διεκδικεί τα κλειδιά της κυβέρνησης
Μισό αιώνα μετά τον Φράνκο, η Ακροδεξιά χτυπά την πόρτα της εξουσίας στην Ισπανία: Ποιος είναι ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, που διεκδικεί τα κλειδιά της κυβέρνησης
Ο 50χρονος Αμπασκάλ και η διαδρομή του από το Λαϊκό Κόμμα στην ηγεσία του Vox - Τα παιδικά χρόνια υπό την απειλή της ΕΤΑ, οι σχέσεις με Τραμπ, Μελόνι και Λεπέν, τα δάνεια από την Ουγγαρία και το μεταναστευτικό
Πριν από μια δεκαετία, ο Σαντιάγο Αμπασκάλ ήταν ένας πολιτικός με περιορισμένη επιρροή, επικεφαλής ενός κόμματος που δυσκολευόταν ν' αποκτήσει κοινοβουλευτική παρουσία στην Ισπανία. Σήμερα, στα 50 του χρόνια, διεκδικεί ρόλο στην επόμενη κυβέρνηση της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης, με το σενάριο της συμμετοχής του ακροδεξιού Vox σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό να αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα των εκλογών της προσεχούς Κυριακής.
Εάν το Vox εισέλθει στην κεντρική κυβέρνηση, θα είναι η πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ισπανία που ένα κόμμα της Ακροδεξιάς θα συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας.
Οι New York Times αφιερώνουν εκτενές δημοσίευμα στον Αμπασκάλ, εξετάζοντας πώς ένας πολιτικός που επί χρόνια κινούνταν στο περιθώριο της ισπανικής πολιτικής ζωής κατάφερε να βρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων, αξιοποιώντας την αντιπαράθεση για το μεταναστευτικό, τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ και τις ανησυχίες για την εθνική ταυτότητα της χώρας.
Η πιθανότητα συμμετοχής του Vox σε κυβέρνηση με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο επαναφέρει στο προσκήνιο και μια ιστορική συζήτηση που συνοδεύει την Ισπανία εδώ και μισό αιώνα: τη σχέση της σύγχρονης ισπανικής Δεξιάς με την κληρονομιά του Φρανθίσκο Φράνκο.
Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1976 στο Μπιλμπάο και μεγάλωσε στο Αμούριο, στη Χώρα των Βάσκων, σε μια οικογένεια με μακρά παρουσία στην τοπική πολιτική. Ο παππούς του είχε διατελέσει δήμαρχος του Αμούριο κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο και των πρώτων χρόνων της μετάβασης στη Δημοκρατία, ενώ ο πατέρας του ήταν έμπορος και στέλεχος του Λαϊκού Κόμματος.
Τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από τη δράση της βασκικής αυτονομιστικής οργάνωσης ΕΤΑ. Όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερο δημοσίευμά της η El País, σε ηλικία μόλις εννέα ετών πληροφορήθηκε από την τηλεόραση τη δολοφονία ενός ανθρώπου που γνώριζε, του ταχυδρόμου του Αμούριο.
Η οικογένεια του Αμπασκάλ δέχθηκε επανειλημμένες απειλές εξαιτίας της πολιτικής της δραστηριότητας. Το 1999 πυρπολήθηκε το κατάστημα ενδυμάτων του πατέρα του. Όταν η οικογένεια το ανακατασκεύασε, τοποθέτησε αλεξίσφαιρα τζάμια. Ο ίδιος, πατέρας πέντε παιδιών σήμερα, έχει αναφέρει ότι τους διηγείται την ιστορία της οικογένειάς του, θεωρώντας ότι οι εμπειρίες αυτές μπορούν να ενισχύσουν τον χαρακτήρα τους.
Η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας και η αντίθεση στην παραχώρηση μεγαλύτερης αυτονομίας στη Χώρα των Βάσκων και στην Καταλονία αποτέλεσαν έκτοτε κεντρικά στοιχεία της πολιτικής του διαδρομής. Σε αντίθεση, ωστόσο, με αρκετούς ηγέτες της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς, ο Αμπασκάλ δεν προέρχεται από ένα πολιτικό περιβάλλον εκτός των παραδοσιακών κομμάτων εξουσίας.
Εντάχθηκε στο Λαϊκό Κόμμα το 1994, σε ηλικία 18 ετών, και παρέμεινε στις τάξεις του για σχεδόν δύο δεκαετίες. Από το 1999 έως το 2007 διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στο Λιόδιο, ενώ από το 2004 έως το 2009 ήταν μέλος του περιφερειακού κοινοβουλίου της Χώρας των Βάσκων.
Ήδη από το 2008 είχε εκφράσει τη διαφωνία του με την προσέγγιση του Λαϊκού Κόμματος απέναντι στα περιφερειακά εθνικιστικά κόμματα, υποστηρίζοντας ότι θα προτιμούσε μια συμφωνία με τους Σοσιαλιστές, παρά με πολιτικούς σχηματισμούς που αμφισβητούσαν την ενότητα της Ισπανίας.
Η οριστική ρήξη ήρθε το 2013, επί πρωθυπουργίας Μαριάνο Ραχόι. Ο Αμπασκάλ αποχώρησε από το κόμμα, επικρίνοντας την πολιτική του απέναντι στα αυτονομιστικά κινήματα.
Εάν το Vox εισέλθει στην κεντρική κυβέρνηση, θα είναι η πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ισπανία που ένα κόμμα της Ακροδεξιάς θα συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας.
Οι New York Times αφιερώνουν εκτενές δημοσίευμα στον Αμπασκάλ, εξετάζοντας πώς ένας πολιτικός που επί χρόνια κινούνταν στο περιθώριο της ισπανικής πολιτικής ζωής κατάφερε να βρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων, αξιοποιώντας την αντιπαράθεση για το μεταναστευτικό, τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ και τις ανησυχίες για την εθνική ταυτότητα της χώρας.
Η πιθανότητα συμμετοχής του Vox σε κυβέρνηση με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο επαναφέρει στο προσκήνιο και μια ιστορική συζήτηση που συνοδεύει την Ισπανία εδώ και μισό αιώνα: τη σχέση της σύγχρονης ισπανικής Δεξιάς με την κληρονομιά του Φρανθίσκο Φράνκο.
Τα παιδικά χρόνια στη Χώρα των Βάσκων και οι απειλές της ΕΤΑ
Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1976 στο Μπιλμπάο και μεγάλωσε στο Αμούριο, στη Χώρα των Βάσκων, σε μια οικογένεια με μακρά παρουσία στην τοπική πολιτική. Ο παππούς του είχε διατελέσει δήμαρχος του Αμούριο κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο και των πρώτων χρόνων της μετάβασης στη Δημοκρατία, ενώ ο πατέρας του ήταν έμπορος και στέλεχος του Λαϊκού Κόμματος.
Τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από τη δράση της βασκικής αυτονομιστικής οργάνωσης ΕΤΑ. Όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερο δημοσίευμά της η El País, σε ηλικία μόλις εννέα ετών πληροφορήθηκε από την τηλεόραση τη δολοφονία ενός ανθρώπου που γνώριζε, του ταχυδρόμου του Αμούριο.
Η οικογένεια του Αμπασκάλ δέχθηκε επανειλημμένες απειλές εξαιτίας της πολιτικής της δραστηριότητας. Το 1999 πυρπολήθηκε το κατάστημα ενδυμάτων του πατέρα του. Όταν η οικογένεια το ανακατασκεύασε, τοποθέτησε αλεξίσφαιρα τζάμια. Ο ίδιος, πατέρας πέντε παιδιών σήμερα, έχει αναφέρει ότι τους διηγείται την ιστορία της οικογένειάς του, θεωρώντας ότι οι εμπειρίες αυτές μπορούν να ενισχύσουν τον χαρακτήρα τους.
Η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας και η αντίθεση στην παραχώρηση μεγαλύτερης αυτονομίας στη Χώρα των Βάσκων και στην Καταλονία αποτέλεσαν έκτοτε κεντρικά στοιχεία της πολιτικής του διαδρομής. Σε αντίθεση, ωστόσο, με αρκετούς ηγέτες της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς, ο Αμπασκάλ δεν προέρχεται από ένα πολιτικό περιβάλλον εκτός των παραδοσιακών κομμάτων εξουσίας.
Εντάχθηκε στο Λαϊκό Κόμμα το 1994, σε ηλικία 18 ετών, και παρέμεινε στις τάξεις του για σχεδόν δύο δεκαετίες. Από το 1999 έως το 2007 διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στο Λιόδιο, ενώ από το 2004 έως το 2009 ήταν μέλος του περιφερειακού κοινοβουλίου της Χώρας των Βάσκων.
Ήδη από το 2008 είχε εκφράσει τη διαφωνία του με την προσέγγιση του Λαϊκού Κόμματος απέναντι στα περιφερειακά εθνικιστικά κόμματα, υποστηρίζοντας ότι θα προτιμούσε μια συμφωνία με τους Σοσιαλιστές, παρά με πολιτικούς σχηματισμούς που αμφισβητούσαν την ενότητα της Ισπανίας.
Η οριστική ρήξη ήρθε το 2013, επί πρωθυπουργίας Μαριάνο Ραχόι. Ο Αμπασκάλ αποχώρησε από το κόμμα, επικρίνοντας την πολιτική του απέναντι στα αυτονομιστικά κινήματα.
Συνδέθηκε στη συνέχεια με το νεοσύστατο Vox, του οποίου ανέλαβε την ηγεσία το 2014.
Τα πρώτα χρόνια του Vox δεν προμήνυαν την εκλογική του άνοδο. Το κόμμα δυσκολευόταν να αποκτήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των συντηρητικών ψηφοφόρων εξακολουθούσε να συσπειρώνεται γύρω από το Λαϊκό Κόμμα.
Η κρίση στην Καταλονία και το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της το 2017 προσέφεραν στον Αμπασκάλ την ευκαιρία να αναδείξει σε πανεθνικό επίπεδο τις θέσεις του για τον ισπανικό εθνικισμό.
Τον Δεκέμβριο του 2018 το Vox εισήλθε στο περιφερειακό κοινοβούλιο της Ανδαλουσίας με 12 έδρες. Τον Απρίλιο του 2019 απέκτησε 24 έδρες στο εθνικό κοινοβούλιο και στις επαναληπτικές εκλογές του Νοεμβρίου του ίδιου έτους τις αύξησε σε 52.
Η πορεία του δεν ήταν, πάντως, συνεχώς ανοδική. Στις εκλογές του Ιουλίου του 2023 περιορίστηκε στις 33 έδρες, χάνοντας περίπου 600.000 ψήφους σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.
Στη φετινή εκστρατεία, ο Αμπασκάλ έχει επισκεφθεί περισσότερες από 30 πόλεις και κωμοπόλεις, επιχειρώντας να ενισχύσει την παρουσία του κόμματος και σε μικρότερες εκλογικές περιφέρειες, όπου η κατανομή των εδρών ευνοεί τους μεγαλύτερους πολιτικούς σχηματισμούς.
Ενώ η υπεράσπιση της ενότητας της Ισπανίας κυριαρχούσε στα πρώτα χρόνια της πολιτικής δραστηριότητας του Vox, το μεταναστευτικό βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της προεκλογικής εκστρατείας του. Το φετινό εκλογικό πρόγραμμα του κόμματος, με τίτλο «Κοινή λογική», προβλέπει την αυστηροποίηση των συνοριακών ελέγχων, απελάσεις μεταναστών και την κατά προτεραιότητα πρόσβαση των Ισπανών πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.
Ο Αμπασκάλ έχει χαρακτηρίσει «εισβολή» τη μαζική διέλευση Μαροκινών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, τον περασμένο Ιούλιο, ενώ επέλεξε τις Κανάριες Νήσους, όπου έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές αφίξεις, για την έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας.
Η πολιτική αυτή διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη του Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η μετανάστευση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην κάλυψη των ελλείψεων εργατικού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς.
Το Vox επιχειρεί να συνδέσει το μεταναστευτικό με το κόστος ζωής, την πρόσβαση στη στέγη και τις πιέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο, οι αιτίες της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία είναι ευρύτερες και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανεπαρκή κατασκευή νέων κατοικιών και την αύξηση της ζήτησης.
Η μετατόπιση αυτή επιτρέπει στο κόμμα να απευθύνεται σε ψηφοφόρους πέραν εκείνων που παραδοσιακά κινητοποιούνταν από το ζήτημα της εθνικής ενότητας.
Η πολιτική επιρροή του Αμπασκάλ δεν περιορίζεται στην Ισπανία. Ο επικεφαλής του Vox έχει αναπτύξει σχέσεις με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, τη Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία και την Άλις Βάιντελ στη Γερμανία, ενώ από το 2024 βρίσκεται στην ηγεσία της ευρωπαϊκής πολιτικής συμμαχίας «Πατριώτες για την Ευρώπη».
Σύμφωνα με τους New York Times, το Vox έλαβε το 2023 και το 2024 δάνεια από τράπεζα που ανήκε εν μέρει στο ουγγρικό Δημόσιο, επί πρωθυπουργίας Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος των προεκλογικών του δραστηριοτήτων.
Οι διεθνείς αυτές διασυνδέσεις αντανακλούν τη συνεργασία ευρωπαϊκών εθνικιστικών κομμάτων σε ζητήματα όπως ο περιορισμός της μετανάστευσης, η ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας και η αντίθεση σε συγκεκριμένες πολιτικές των Βρυξελλών. Η ενδεχόμενη είσοδος του Vox στην ισπανική κυβέρνηση θα προσέδιδε σε αυτή τη συνεργασία μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα, δεδομένου του μεγέθους της ισπανικής οικονομίας και της θέσης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Αμπασκάλ έχει επίσης επιδιώξει να καλλιεργήσει σχέσεις και με το αμερικανικό συντηρητικό κίνημα, συμμετέχοντας σε διεθνείς διοργανώσεις, στις οποίες πρωταγωνιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, οι New York Times υπενθυμίζουν και ένα μάλλον αμήχανο περιστατικό από το 2023.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Αμερικανών συντηρητικών CPAC, ο Τραμπ επιχείρησε να χαιρετίσει τον επικεφαλής του Vox, αλλά μπέρδεψε τόσο το επώνυμο όσο και το μικρό του όνομα, καταλήγοντας να πει: «Ευχαριστώ, Σαν Ντιέγκο».
Παρά το περιστατικό, αρκετές από τις πολιτικές θέσεις του Αμπασκάλ στο μεταναστευτικό και στην κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Ισπανών πολιτών εμφανίζουν ομοιότητες με την προσέγγιση του Τραμπ περί εθνικής προτεραιότητας.
Η ισπανική περίπτωση παρουσιάζει μια σημαντική ιστορική ιδιαιτερότητα σε σχέση με την άνοδο της Ακροδεξιάς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ο Φρανθίσκο Φράνκο κυβέρνησε την Ισπανία από το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1939 έως τον θάνατό του, στις 20 Νοεμβρίου 1975. Η δικτατορία του χαρακτηρίστηκε από την κατάργηση των πολιτικών ελευθεριών, τις διώξεις αντιφρονούντων, τη λογοκρισία και την καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης.
Η αποκατάσταση της δημοκρατίας και η υιοθέτηση του Συντάγματος του 1978 θεμελίωσαν ένα νέο πολιτικό σύστημα, στο οποίο επί δεκαετίες η Ακροδεξιά παρέμενε στο περιθώριο.
Ο Αμπασκάλ απορρίπτει τον χαρακτηρισμό του ακροδεξιού και παρουσιάζει τις θέσεις του ως έκφραση της κοινής λογικής. Ωστόσο, σύμφωνα με την παρουσίαση του δημοσιεύματος των New York Times στον ισπανικό Τύπο, έχει προβεί και σε ευνοϊκές για τον Φράνκο συγκρίσεις με τον σημερινό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.
Ο Σάντσεθ, από την πλευρά του, αξιοποιεί την ιστορική μνήμη της δικτατορίας για να προειδοποιήσει τους ψηφοφόρους σχετικά με τις συνέπειες μιας συγκυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος με το Vox.
Πολιτικοί αναλυτές που μίλησαν στο Associated Press επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η επίκληση του Φράνκο έχει μικρότερη απήχηση σε νεότερες γενιές, οι οποίες δεν έχουν προσωπικά βιώματα από τη δικτατορία και αξιολογούν τα κόμματα κυρίως με βάση τις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.
Η τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας 40dB, που δημοσιεύθηκε στις 22 Νοεμβρίου, κατέγραφε το Λαϊκό Κόμμα στο 31,9% και το Vox στο 16,9%. Στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, το Λαϊκό Κόμμα είχε εξασφαλίσει 137 έδρες και το Vox 33, ενώ οι Σοσιαλιστές του Πέδρο Σάντσεθ είχαν κερδίσει 121 έδρες.
Για την απόλυτη πλειοψηφία στην ισπανική Βουλή απαιτούνται 176 από τις συνολικά 350 έδρες. Η σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης θα εξαρτηθεί από την κατανομή των εδρών και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων.
Το Λαϊκό Κόμμα και το Vox διαθέτουν ήδη εμπειρία συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά οι σχέσεις τους δεν είναι απαλλαγμένες από εντάσεις. Μεταξύ των δύο σχηματισμών υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής, περιφερειακής διοίκησης και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Για τον Αμπασκάλ, οι εκλογές της Κυριακής αποτελούν το σημαντικότερο πολιτικό στοίχημα από την αποχώρησή του από το Λαϊκό Κόμμα το 2013. Για την Ισπανία, θέτουν εκ νέου το ζήτημα της συμμετοχής της Ακροδεξιάς στην κεντρική κυβέρνηση, μισό αιώνα μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
Από το πολιτικό περιθώριο στις 52 έδρες
Τα πρώτα χρόνια του Vox δεν προμήνυαν την εκλογική του άνοδο. Το κόμμα δυσκολευόταν να αποκτήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των συντηρητικών ψηφοφόρων εξακολουθούσε να συσπειρώνεται γύρω από το Λαϊκό Κόμμα.
Η κρίση στην Καταλονία και το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της το 2017 προσέφεραν στον Αμπασκάλ την ευκαιρία να αναδείξει σε πανεθνικό επίπεδο τις θέσεις του για τον ισπανικό εθνικισμό.
Τον Δεκέμβριο του 2018 το Vox εισήλθε στο περιφερειακό κοινοβούλιο της Ανδαλουσίας με 12 έδρες. Τον Απρίλιο του 2019 απέκτησε 24 έδρες στο εθνικό κοινοβούλιο και στις επαναληπτικές εκλογές του Νοεμβρίου του ίδιου έτους τις αύξησε σε 52.
Η πορεία του δεν ήταν, πάντως, συνεχώς ανοδική. Στις εκλογές του Ιουλίου του 2023 περιορίστηκε στις 33 έδρες, χάνοντας περίπου 600.000 ψήφους σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.
Στη φετινή εκστρατεία, ο Αμπασκάλ έχει επισκεφθεί περισσότερες από 30 πόλεις και κωμοπόλεις, επιχειρώντας να ενισχύσει την παρουσία του κόμματος και σε μικρότερες εκλογικές περιφέρειες, όπου η κατανομή των εδρών ευνοεί τους μεγαλύτερους πολιτικούς σχηματισμούς.
Ενώ η υπεράσπιση της ενότητας της Ισπανίας κυριαρχούσε στα πρώτα χρόνια της πολιτικής δραστηριότητας του Vox, το μεταναστευτικό βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της προεκλογικής εκστρατείας του. Το φετινό εκλογικό πρόγραμμα του κόμματος, με τίτλο «Κοινή λογική», προβλέπει την αυστηροποίηση των συνοριακών ελέγχων, απελάσεις μεταναστών και την κατά προτεραιότητα πρόσβαση των Ισπανών πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.
Ο Αμπασκάλ έχει χαρακτηρίσει «εισβολή» τη μαζική διέλευση Μαροκινών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, τον περασμένο Ιούλιο, ενώ επέλεξε τις Κανάριες Νήσους, όπου έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές αφίξεις, για την έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας.
Η πολιτική αυτή διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη του Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η μετανάστευση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην κάλυψη των ελλείψεων εργατικού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς.
Το Vox επιχειρεί να συνδέσει το μεταναστευτικό με το κόστος ζωής, την πρόσβαση στη στέγη και τις πιέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο, οι αιτίες της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία είναι ευρύτερες και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανεπαρκή κατασκευή νέων κατοικιών και την αύξηση της ζήτησης.
Η μετατόπιση αυτή επιτρέπει στο κόμμα να απευθύνεται σε ψηφοφόρους πέραν εκείνων που παραδοσιακά κινητοποιούνταν από το ζήτημα της εθνικής ενότητας.
Οι σχέσεις με Μελόνι, Λεπέν, Βάιντελ και τα δάνεια από την Ουγγαρία
Η πολιτική επιρροή του Αμπασκάλ δεν περιορίζεται στην Ισπανία. Ο επικεφαλής του Vox έχει αναπτύξει σχέσεις με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, τη Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία και την Άλις Βάιντελ στη Γερμανία, ενώ από το 2024 βρίσκεται στην ηγεσία της ευρωπαϊκής πολιτικής συμμαχίας «Πατριώτες για την Ευρώπη».
Σύμφωνα με τους New York Times, το Vox έλαβε το 2023 και το 2024 δάνεια από τράπεζα που ανήκε εν μέρει στο ουγγρικό Δημόσιο, επί πρωθυπουργίας Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος των προεκλογικών του δραστηριοτήτων.
Οι διεθνείς αυτές διασυνδέσεις αντανακλούν τη συνεργασία ευρωπαϊκών εθνικιστικών κομμάτων σε ζητήματα όπως ο περιορισμός της μετανάστευσης, η ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας και η αντίθεση σε συγκεκριμένες πολιτικές των Βρυξελλών. Η ενδεχόμενη είσοδος του Vox στην ισπανική κυβέρνηση θα προσέδιδε σε αυτή τη συνεργασία μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα, δεδομένου του μεγέθους της ισπανικής οικονομίας και της θέσης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Αμπασκάλ έχει επίσης επιδιώξει να καλλιεργήσει σχέσεις και με το αμερικανικό συντηρητικό κίνημα, συμμετέχοντας σε διεθνείς διοργανώσεις, στις οποίες πρωταγωνιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, οι New York Times υπενθυμίζουν και ένα μάλλον αμήχανο περιστατικό από το 2023.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Αμερικανών συντηρητικών CPAC, ο Τραμπ επιχείρησε να χαιρετίσει τον επικεφαλής του Vox, αλλά μπέρδεψε τόσο το επώνυμο όσο και το μικρό του όνομα, καταλήγοντας να πει: «Ευχαριστώ, Σαν Ντιέγκο».
Παρά το περιστατικό, αρκετές από τις πολιτικές θέσεις του Αμπασκάλ στο μεταναστευτικό και στην κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Ισπανών πολιτών εμφανίζουν ομοιότητες με την προσέγγιση του Τραμπ περί εθνικής προτεραιότητας.
Η σκιά του Φράνκο και οι ψηφοφόροι που δεν έζησαν τη δικτατορία
Η ισπανική περίπτωση παρουσιάζει μια σημαντική ιστορική ιδιαιτερότητα σε σχέση με την άνοδο της Ακροδεξιάς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ο Φρανθίσκο Φράνκο κυβέρνησε την Ισπανία από το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1939 έως τον θάνατό του, στις 20 Νοεμβρίου 1975. Η δικτατορία του χαρακτηρίστηκε από την κατάργηση των πολιτικών ελευθεριών, τις διώξεις αντιφρονούντων, τη λογοκρισία και την καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης.
Η αποκατάσταση της δημοκρατίας και η υιοθέτηση του Συντάγματος του 1978 θεμελίωσαν ένα νέο πολιτικό σύστημα, στο οποίο επί δεκαετίες η Ακροδεξιά παρέμενε στο περιθώριο.
Ο Αμπασκάλ απορρίπτει τον χαρακτηρισμό του ακροδεξιού και παρουσιάζει τις θέσεις του ως έκφραση της κοινής λογικής. Ωστόσο, σύμφωνα με την παρουσίαση του δημοσιεύματος των New York Times στον ισπανικό Τύπο, έχει προβεί και σε ευνοϊκές για τον Φράνκο συγκρίσεις με τον σημερινό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.
Ο Σάντσεθ, από την πλευρά του, αξιοποιεί την ιστορική μνήμη της δικτατορίας για να προειδοποιήσει τους ψηφοφόρους σχετικά με τις συνέπειες μιας συγκυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος με το Vox.
Πολιτικοί αναλυτές που μίλησαν στο Associated Press επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η επίκληση του Φράνκο έχει μικρότερη απήχηση σε νεότερες γενιές, οι οποίες δεν έχουν προσωπικά βιώματα από τη δικτατορία και αξιολογούν τα κόμματα κυρίως με βάση τις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.
Οι 176 έδρες και το στοίχημα της Κυριακής
Η τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας 40dB, που δημοσιεύθηκε στις 22 Νοεμβρίου, κατέγραφε το Λαϊκό Κόμμα στο 31,9% και το Vox στο 16,9%. Στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, το Λαϊκό Κόμμα είχε εξασφαλίσει 137 έδρες και το Vox 33, ενώ οι Σοσιαλιστές του Πέδρο Σάντσεθ είχαν κερδίσει 121 έδρες.
Για την απόλυτη πλειοψηφία στην ισπανική Βουλή απαιτούνται 176 από τις συνολικά 350 έδρες. Η σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης θα εξαρτηθεί από την κατανομή των εδρών και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων.
Το Λαϊκό Κόμμα και το Vox διαθέτουν ήδη εμπειρία συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά οι σχέσεις τους δεν είναι απαλλαγμένες από εντάσεις. Μεταξύ των δύο σχηματισμών υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής, περιφερειακής διοίκησης και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Για τον Αμπασκάλ, οι εκλογές της Κυριακής αποτελούν το σημαντικότερο πολιτικό στοίχημα από την αποχώρησή του από το Λαϊκό Κόμμα το 2013. Για την Ισπανία, θέτουν εκ νέου το ζήτημα της συμμετοχής της Ακροδεξιάς στην κεντρική κυβέρνηση, μισό αιώνα μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
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