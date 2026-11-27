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«Είμαστε έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός»: Η Ουκρανία κατέθεσε πρόταση εκεχειρίας στη Μαύρη Θάλασσα για την αποφυγή μιας επισιτιστικής κρίσης
Περιμένουμε τώρα απάντηση από τη Ρωσία δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας που εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε Ινδία, Τουρκία και Αίγυπτο για τον ενεργό ρόλο τους στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή
«Είμαστε έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός. Είμαστε ευγνώμονες στην Ινδία, την Τουρκία και την Αίγυπτο, οι οποίες διαδραματίζουν ενεργό και σημαντικό ρόλο στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Περιμένουμε τώρα απάντηση από τη Ρωσία», ανέφερε ο Σιμπίχα, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα «Suspilne».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε προτείνει στην Ουκρανία να αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα στο πλαίσιο της εκεχειρίας, αλλά το Κίεβο θα το εξέταζε μόνο ως μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας εκεχειρίας στον ενεργειακό τομέα.
Opened the 5th Food from Ukraine Summit. Food must never be used as a weapon. Yet Russia attacks any vessel that tries to carry our food exports. Over 30 million tons are at risk, enough to feed more than 100 million people for a year. From West Africa to South Asia, millions of families depend on grain that crosses the Black Sea. We need consolidated global pressure on Moscow to stop the attacks and restore freedom of navigation in the Black Sea. We cannot allow it to become a second Hormuz crisis, this time for food. Even at war, Ukraine feeds others. Every contribution to Food from Ukraine works twice: it feeds people in need and keeps Ukrainian farmers working through the war. This is not charity. It is partnership. Grateful to every donor and @WFP. We invite all partners to help fund the next deliveries. Let us act together, now.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 27, 2026
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