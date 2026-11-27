«Είμαστε έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός»: Η Ουκρανία κατέθεσε πρόταση εκεχειρίας στη Μαύρη Θάλασσα για την αποφυγή μιας επισιτιστικής κρίσης

Περιμένουμε τώρα απάντηση από τη Ρωσία δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας που εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε Ινδία, Τουρκία και Αίγυπτο για τον ενεργό ρόλο τους στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή