Την άρνηση των επιχειρηματιών Παναγιώτη και Απόστολου Μούργου για την κατηγορία που αντιμετωπίζουν για την υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης μεταφέρει ο δικηγόρος τους, Νίκος Βιτώρος, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει γνώση του κατηγορητηρίου.Παράλληλα, επικαλείται την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία συμμετείχε η εταιρεία ΤΕΧΑΝ κρίθηκε απολύτως νόμιμη.Ο ίδιος διαμηνύει ότι οι εντολείς του θα απαντήσουν θεσμικά σε όλα τα ερωτήματα, μόλις ενημερωθούν επισήμως για την υπόθεση, ενώ αναφέρει ότι δεν πρόκειται να αφήσουν απροστάτευτη την εταιρεία και τους περίπου 500 εργαζομένους της.Η δήλωση του κ. Βιτώρου:«Είναι αυτονόητο ότι οι εντολείς αρνούνται πλήρως την κατηγορία που έχει διατυπωθεί ή θα διατυπωθεί, με την έννοια ότι και σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν λάβει επισήμως ούτε ανεπισήμως γνώση ούτε μία σελίδα, μία πρόταση του κατηγορητηρίου που προφανώς μέλλει να συνταχθεί. Σε κάθε περίπτωση, η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία μετείχε η εταιρεία την οποία εκπροσωπούν η ΤΕΧΑΝ, το αδιάβλητο αυτής, η νομιμότητα όλων των ενεργειών που άπτονται των διαγωνισμών, η κοστολόγηση αλλά και κάθε πτυχή αυτής της διαδικασίας διαγωνισμών έχει κρισιολογηθεί και έχει βρεθεί απολύτως νόμιμη από την ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας που επιφορτίζεται με τον δημοσιονομικό έλεγχο, δηλαδή από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν θα αφήσουμε και δεν θα αφήσουν μία εταιρεία που έχει ένα πολύπλευρο κοινωνικό θετικό αποτύπωμα, μία δράση που ωφελεί την κοινωνία και κυρίως τους 500 εργαζομένους της εταιρείας απροστάτευτους και χωρίς υπεράσπιση. Είμαστε εδώ, θα πληροφορηθούμε τα της κατηγορίας όταν δεήσουν να μας πληροφορήσουν επαρκώς για αυτήν και θα απαντήσουμε θεσμικά σε όλα τα ερωτήματα».