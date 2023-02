Σεισμός σε Τουρκία και Συρία: Είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους συλλέγει ο δήμος Βρυξελλών

Na de aardbeving in #Turkije en #Syrië roept de @StadBrussel op tot solidariteit.



We zamelen basisbenodigdheden in (dekens, luiers, hygiëneproducten, tenten)



🕙 Vanaf vandaag tot zondag 19 februari van 10 tot 18 uur

📍Palais 11 ( esplanadelaan, 1020 Brussel)