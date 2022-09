Βασίλισσα Ελισάβετ: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Ελισάβετ, ουρές έως και 16 χιλιομέτρων (βίντεο + φωτογραφίες)

Ουέστμινστερ

Ουέστμινστερ, για λαϊκό προσκύνημα, για τέσσερις ημέρες, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, οπότε και θα τελεστεί η κηδεία.



Χτισμένο το 1907, το Ουέστμινστερ Χολ έχει διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στη βρετανική ιστορία, επί αιώνες. Τη Δευτέρα ο νέος βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος ο Γ' έβγαλε ομιλία στο Κοινοβούλιο, ενώ στη συγκεκριμένη ιστορική αίθουσα έχουν μιλήσει σπουδαίες πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Νέλσον Μαντέλα, ο Σαρλ ντε Γκωλ, ο Πάπας Βενέδικτος, ο Μπαράκ Ομπάμα.



Η σορός του τελευταίου βασιλικού μέλους που εξετέθη στο Ουέστμινστερ Χολ ήταν της μητέρας της Ελισάβετ Β', το 2002, με πάνω από 200.000 κόσμου να συρρεόυν στο σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής.



ΤοΧολ, εκεί όπου βρίσκεται το φέρετρο της βασίλισσας, θα είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο μέχρι τις 06:30 (τοπική ώρα) της Δευτέρας, ενώ μέχρι τώρα η ουρά έξω από τον χώρο ξεπερνά τα τέσσερα χιλιόμετρα.Περνώντας από τις δύο πλευρές του φερέτρου, το οποίο έχει τοποθετηθεί πάνω σε ένα επιβλητικό βάθρο, οι πολίτες, εμφανώς συγκινημένοι, έσκυβαν το κεφάλι σε ένδειξη σεβασμού -τα μάτια κάποιων ήταν κόκκινα από το κλάμα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν στο λαϊκό προσκύνημα. Εκτιμάται ότι πολλοί θα περιμένουν δεκάδες ώρες σε μια ουρά που μπορεί να φτάσει να εκτείνεται σε μήκος ακόμη και 16 χιλιομέτρων.Υπολογίζεται πως υπό κανονικές συνθήκες και χωρίς κάποιο απρόοπτο, το τετραήμερο θα μεταβούν για το λαϊκό προσκύνημα εκατομμύρια πολίτες.Αξίζει να σημειωθεί πως στα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας συμβάλλουν 10.000 αστυνομικοί και πάνω από 1800 στρατιωτικοί. Οι πολίτες που θα μπαίνουν στο κοινοβούλιο θα περνoύν από εξονυχιστικούς ελέγχους ασφαλείας όπως στους ελέγχους ασφαλείας των αεροδρομίων.Το φέρετρο τοποθετήθηκε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο βάθρο, ενώ ακολούθησε λειτουργία, διάρκειας 20 λεπτών, από τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αγγλίας, Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπερι. Η θρησκευτική λειτουργία τελέστηκε υπό τους ήχους των Μπετόβεν, Σοπέν και Φέλιξ Μέντελσον Μπαρτόλντι.Παρόντες Βρετανοί πολιτικοί, με τη νέα πρωθυπουργό Λιζ Τρας να παρακολουθεί τη διαδικασία ντυμένη στα μαύρα.Η σορός της Ελισάβετ Β' εκτίθεται στοTo φέρετρο, που πέρασε και από το New Palace Yard, ακολούθησαν ο νέος Βασιλιάς, Κάρολος ο Γ', ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι. Ο νέος βασιλιάς προπορεύτηκε και ακολούθησε η οικογένειά του. Στο μεταξύ, η «βασιλική σύζυγος», όπως είναι ο νέος τίτλος της Καμίλα Πάρκερ Μποουλς, ακολούθησε την πομπή μέσα σε αυτοκίνητο, μαζί με τις πριγκίππισες Κέιτ και Μέγκαν.Στρατιωτικές στολές έχουν απαγορευτεί ωστόσο για τους πρίγκιπες Χάρι και Άντριου, τον γιο της Ελισάβετ Β', το όνομα του οποίου ενεπλάκη στο σκάνδαλο παιδεραστίας με πρωταγωνιστή τον Τζέφρι Επστάιν.Μετά την τελετή και με την έξοδο του Καρόλου από το Ουέστμνιστερ Χολ, ο κόσμος τραγουδούσε τον νέο εθνικό ύμνο «ο Θεός να σώζει τον βασιλιά».Η σορός της Ελισάβετ μεταφέρθηκε από μέλη του βασιλικού ιππικού πάνω σε κιλλίβαντα (ανοιχτή άμαξα μεταφοράς όπλου βολής), ενώ η βασιλική κορώνα ξεχώριζε πάνω στο φέρετρο, σε ένα ειδικό μοβ μαξιλάρι.Oι δρόμοι παραδόθηκαν για λίγη ώρα στην ησυχία του πένθους. Το μόνο που ακουγόταν ήταν ο ήχος από τα κανόνια και την καμπάνα του Big Ben.Η πομπή, να σημειωθεί, διένυσε απόστασηενώ ακούγονταν πένθιμοι κανονιοβολισμοί και η καμπάνα του – προσφάτως ανακαινισμένου – Big Ben.Το Αυτοκρατορικό Στέμμα κοσμείται, παράλληλα, από πετράδι κομμένο από το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου, γνωστό ως Cullinan.Στο κοινοβούλιο, το φέρετρο υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων και ο πρόεδρος της Βουλής των Λόρδων ενώ παρέλαβαν και οι Γρεναδιέροι Φρουροί του Λόχου της Βασίλισσας οι οποίοι και το τοποθέτησαν στην κεντρική αίθουσα του κοινοβουλίου σε υπερυψωμένο βάθρο.Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη το βράδυ η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ μεταφέρθηκε στην κεντρική αίθουσα Bow Row του Μπάκιγχαμ, όπως η ίδια επιθυμούσε, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο προσωπικό του παλατιού να της πει το τελευταίο αντίο.