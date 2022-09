Βασίλισσα Ελισάβετ: Στο Ουέστμινστερ η σορός για το λαϊκό προσκύνημα - Δείτε βίντεο

Ουέστμινστερ, για λαϊκό προσκύνημα, για τέσσερις ημέρες, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, οπότε και θα τελεστεί η κηδεία.



Χτισμένο το 1907, το Ουέστμινστερ Χολ έχει διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στη βρετανική ιστορία, επί αιώνες. Τη Δευτέρα ο νέος βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος ο Γ' έβγαλε ομιλία στο Κοινοβούλιο, ενώ στη συγκεκριμένη ιστορική αίθουσα έχουν μιλήσει σπουδαίες πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Νέλσον Μαντέλα, ο Σαρλ ντε Γκωλ, ο Πάπας Βενέδικτος, ο Μπαράκ Ομπάμα.



Η σορός του τελευταίου βασιλικού μέλους που εξετέθη στο Ουέστμινστερ Χολ ήταν της μητέρας της Ελισάβετ Β', το 2002, με πάνω από 200.000 κόσμου να συρρεόυν στο σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής.



Following the coffin on foot is the The King, Princess Royal, Duke of York and Earl of Wessex.



The Prince of Wales, the Duke of Sussex, the Duke of Gloucester, Peter Phillips, Sir Tim Laurence and Earl Snowdon also form part of the walking procession. pic.twitter.com/yqQoslKrMT