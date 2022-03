New York Times: Οι ΗΠΑ θα δώσουν F-35 στην Τουρκία εάν στείλει τους S-400 στην Ουκρανία

Προσπάθεια για αναθέρμανση σχέσεων διαφάνηκε από μέρους της Άγκυρας, στην προ δέκα ημερών τηλεφωνική επικοινωνία συνομιλία ανάμεσα στον

. Ενώ μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ρωσία απομονώνεται οικονομικά από τη διεθνή κοινότητα, ο Ερντογάν έθεσε επί τάπητος το θέμα της επανεξέτασης των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας στον αμυντικό τομέα.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε στον αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν πως ο ρόλος της Τουρκίας στην προσπάθεια να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ Μόσχας και Κιέβου είναι σημαντικός, προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση της κρίσης. Υπογράμμισε πω

, λίγες ώρες νωρίτερα, ήταν μία διπλωματική επιτυχία.

Ο Μπάιντεν χαιρέτισε τις προσπάθειες της Τουρκίας να στηρίξει τη

. Στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, που διήρκεσε περίπου μία ώρα, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και επαναβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στο Κίεβο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Όπως ανέφερε η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Ερντογάν, ο τούρκος πρόεδρος τόνισε στον αμερικανό ομόλογο του πως έχει έρθει η ώρα να αρθούν όλες οι «άδικες» κυρώσεις σε βάρος της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Συμπλήρωσε ότι η Τουρκία επιθυμεί να αγοράσει

και να εκσυγχρονίσει αυτά που έχει ήδη, το συντομότερο δυνατόν.

Η Άγκυρα σχεδίαζε αρχικά να αποκτήσει περισσότερα από 100 μαχητικά F-35, που κατασκευάζει η Lockheed Martin, αλλά οι ΗΠΑ απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα το 2019 αφότου απέκτησε τα ρωσικά αντιπυραυλικά συστήματα S-400. Η Τουρκία χαρακτήρισε άδικη την απόφαση και αξίωσε αποζημίωση για την πληρωμή

.

Πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει γνωστό ότι η Άγκυρα υπέβαλε αίτημα στην Ουάσινγκτον για την αγορά 40 αεροσκαφών F-16 και εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των μαχητικών της. Η απόκτηση των ρωσικών





Σε μια περίοδο που η Άγκυρα επιχειρεί να διαδραματίσει τον ρόλο του μεσολαβητή στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός, οι επαφές ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Άγκυρα έχουν πυκνώσει, με το θεμα των ρωσικών S-400 να τίθεται ξανά επί τάπητος. Πρόταση «βόμβα» φέρεται να έχουν κάνει οι ΗΠΑ στην Τουρκία.Σύμφωνα με τους New York Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν στην Τουρκία να στείλει στην Ουκρανία ως αεράμυνα συστοιχίες των ρωσικών αντιαεροπορικών/αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 που η Άγκυρα έχει στην κατοχή της.Σε αντάλλαγμα στο «τραπέζι» μπαίνει η, από το οποίο είχε εκδιωχθεί ακριβώς επειδή είχε προχωρήσει στην αγορά των ρωσικών S-400. Κάτι τέτοιο, βέβαια, θα σήμαινε ότι θα «τορπιλιζόταν» η σχέση της Τουρκίας με τη Ρωσία αφού θα έπαιρνε το μέρος της Ουκρανίας, ενώ ο πόλεμος είναι σε πλήρη εξέλιξη.Το συγκεκριμένο σενάριο σχολιάζει ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Σάνγκερ των New York Times.Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχετική πρόταση έχει ήδη κοινοποιηθεί από τους Αμερικανούς προς την τουρκική πλευρά, η οποία όμως δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά (μέχρι τώρα), ούτε έχει δώσει κάποια απάντηση.«Η πρόταση να προμηθεύσει η Τουρκία την Ουκρανία με ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400 θα έλεγχε επίσης τι είναι διατεθειμένος να δεχτεί ο κ. Πούτιν από το ΝΑΤΟ — και πόσο διατεθειμένος είναι ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ που τα τελευταία χρόνια φαινόταν συχνά να χτίζει γέφυρες προς τη Μόσχα να επαναλάβει τη δέσμευσή του στη συμμαχία και την υποστήριξη της Ουκρανίας», αναφέρουν οι New York Times.Στη συνέχεια η εφημερίδα αναφέρει: «Η ιδέα προέκυψε όταν η Γουέντι Ρ. Σέρμαν, η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών, επισκέφθηκε την Τουρκία πριν από δύο εβδομάδες. Η Σέρμαν αρνήθηκε να μιλήσει για τις συζητήσεις της».Άλλος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώριζαν ότι η πρόταση θα εξόργιζε τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Ουκρανία χρησιμοποιεί ήδη τουρκικής κατασκευής drones, αλλά η Τουρκία ανησυχεί ότι η παροχή των αντιαεροπορικών συστημάτων θα μπορούσε να καταστήσει τη χώρα στόχο της οργής της Ρωσίας».«Ταυτόχρονα, η ανοδική πορεία της Τουρκίας θα μπορούσε να είναι σημαντική», αναφέρεται στο ίδιο άρθρο. Η εφημερίδα θυμίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ την εκδίωξε από το πρόγραμμα μαχητικών F-35 – στο οποίο ήταν ταυτόχρονα αγοραστής και κατασκευαστής εξαρτημάτων για τα προηγμένα αεροσκάφη – μετά την αγορά των S-400. «Μια συμφωνία για την αποστολή των αντιαεροπορικών συστημάτων στην Ουκρανία θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για την επανένταξη στο πρόγραμμα F-35», γράφει η εφημερίδα.Τέλος, οι New York Times αναφέρουν ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον.