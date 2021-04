Βήμα-βήμα το «τελευταίο ταξίδι» του Φίλιππου: Το πρωτόκολλο, οι 30 καλεσμένοι και η κηδεία το επόμενο Σάββατο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Φίλιππος,, δεν απόλαυσε ποτέ στη μακρόχρονη ζωή του, τις τιμές ενός Βασιλιά. Αυτό ήταν και το παράπονό του. Η Ελισάβετ, αν και προσηλωμένη στον σύζυγό της, δεν τόλμησε ποτέ να παρακάμψει το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο, γεγονός που στιγμάτισε τις μεταξύ τους σχέσεις από τα πρώτα κιόλας χρόνια του γάμου τους.. Υπό κανονικές συνθήκες, εκατομμύρια Βρετανοί -και όχι μόνο- θα συμμετείχαν σε μία μεγαλειώδη κηδεία. Λόγω της πανδημίας, όμως, το πρωτόκολλο προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, όμως σε κάθε περίπτωση παραμένει ένα πολύκλοκο ζήτημα, που χρήζει απόλυτης εφαρμογής από κάθε εμπλεκόμενο.Η κηδεία του Φίλιππου θα γίνει το επόμενο Σάββατο, μετά από οκτώ ημέρες εθνικού πένθους. Το μεγαλύτερο δίλημμα του Παλατιού είναι η λίστα των καλεσμένων. Μόλις 30 άνθρωποι μπορούν να παραβρεθούν, λόγω των αυστηρών κανόνων που επιβάλλει η πανδημία.Στο διάστημα αυτό, μέχρι το Σάββατο, η Βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα εκτελέσει κανένα από τα καθήκοντά της και δεν θα εκφέρει γνώμη για ζητήματα πολιτικά, θεσμικά, ή κοινωνικά.θα «ξεκουραστεί» στο κάστρο του Γουίντσδορ, μέχρι να μεταφερθεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, ανήμερα της κηδείας.Το ζήτημα, όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι το ποιοι θα συμπεριληφθούν στη λίστα των καλεσμένων. Οι λεγόμενοι «οκτώ ανώτεροι βασιλείς», θεωρούνται σίγουροι. Ποιοι είναι; Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ, ο πρίγκιπας Έντουαρντ, η Κόμισσα του Ουέσεξ, ο πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα, η Βασίλισσα φυσικά και η πριγκίπισσα Άννα. Εκτός από τα τέσσερα παιδιά τους, η Ελισάβετ και ο Φίλιππος είχαν άλλα επτά εγγόνια,εκτός του πρίγκιπα διαδόχου Ουίλιαμ. Πιο συγκεκριμένα: Πρίγκιπας Χάρι, Πίτερ Φίλιπς, Ζάρα Τιντάλ, Πριγκίπισσα Βεατρίκη, Πριγκίπισσα Ευγενία, Λαίδη Λουίς του Γουίντσδορ και Viscount Severn. Μαζί τους και οι σύζυγοι Μάικ Τιντάλ, Τζακ Μπρουκσμπανκ και Εντοάρντο Μαπέλι Μότζι.Το πρωτόκολλο που ακολουθεί το Παλάτι ονομάζεται «Γέφυρα Forth». Αν δεν υπήρχε η πανδημία, το σώμα του Φίλιππου θα είχε τακτοποιηθεί και θα είχε μεταφερθεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο κάστρο του Γουίντσδορ. Με τα νέα δεδομένα, δεν θα γίνει λαϊκό προσκύνημα, αλλά το σώμα του Φίλιππου αναμένεται να μεταφερθεί στο Albert Memorial Chapel, το οποίο χτίστηκε από τον Henry VII ως βασιλικό μαυσωλείο.Το φέρετρο του Philip είναι πιθανό να βρίσκεται εκεί με μία μικρή τελετή και να στηριχθεί σε δύο απλές ξύλινες πλατφόρμες που ονομάζονται catafalques. Σύμφωνα με τα προ-Covid σχέδια, θα είχε μεταφερθεί στο Λονδίνο οδικώς στο St James's Palace για να διαμείνει προσωρινά στο οικείο Chapel Royal.Όταν μεταφερθεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, θα καλυφθεί με τα προσωπικά του πρότυπα, τα οποία φέρουν αναφορές στη βασιλική κληρονομιά της Δανίας και της Ελλάδας, στις ρίζες του Mountbatten και στον τίτλο του Εδιμβούργου, καθώς και ένα στεφάνι από την οικογένειά του.Ως είθισται, θα προηγηθεί αγρυπνία από τα παιδιά του Φίλιππου, τον Κάρολο, την Άννα, τον Αντρέα και τον Έντουαρντ.Την ημέρα της κηδείας του, το φέρετρο του Φίλιππου αναμένεται να μεταφερθεί από κομιστές της Βασιλικής Εταιρείας, δηλαδή τους Γρεναδιέρους της Βασιλικής Φρουράς.Ο Δούκας θα τοποθετηθεί σε βασιλικό άρμα, το οποίο σχεδιάστηκε από ένα πλήρωμα του Βασιλικού Ναυτικού. Το τελετουργικό της μεταφοράς - ένα προσωπικό αίτημα του Φίλιππου - είναι παρόμοιο με αυτό που μετέφερε τη Βασίλισσα Βικτώρια στην κηδεία της το 1901.Είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη πορεία μέσω του Windsor. Αλλά μέσα στο Κάστρο του Windsor, τα γεγονότα είναι πιθανό να είναι σε μεγάλο βαθμό τα ίδια, αλλά με λιγότερους παριστάμενους.Δώδεκα τραγουδιστές που είναι γνωστοί ως «λαϊκοί υπάλληλοι» θα παίζουν κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ ένα κουδούνι θα χτυπάει πένθιμα.Ένα κλιμάκιο του Βασιλικού Ναυτικού θα μεταφέρει το φέρετρο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου μέσω των Δυτικών Σκαλοπατιών, όπου θα έχει παραταχθεί το ιππικό. Εκεί θα περιμένει ο Πρύτανης του Windsor και ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι.Το φέρετρο θα μεταφερθεί στο Quire - το μέρος ανάπαυσης των περισσότερων μοναρχών θαμμένων στο παρεκκλήσι. Μέσα ή κάτω από το Quire είναι οι Edward VII, Henry VI, Edward IV, George III, George IV and William IV, Henry VIII και Charles I.Το φέρετρο του Φίλιππου θα τοποθετηθεί σε μια μαύρη μαρμάρινη πλάκα. Οι ύμνοι που ζήτησε ο πρίγκιπας πιστεύεται ότι περιλαμβάνουν τον ύμνο του αγαπημένου ναυτικού του. Στο τέλος της υπηρεσίας θα διαβαστεί ένας ψαλμός και το κείμενο «στάχτες σε στάχτες».Το φέρετρο θα κατεβεί στο Royal Vault και θα παραμείνει εκεί μέχρι να πεθάνει η Βασίλισσα. Τότε θα ταφούν μαζί στο παρεκκλήσι του μνημείου. Την επόμενη ημέρα από την κηδεία, οι σημαίες θα επανέλθουν στον πλήρη ιστό, αν και το Δικαστήριο θα παραμείνει στο πένθος για τρεις ακόμη εβδομάδες.Το παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, και υπό το φως των τρεχουσών κυβερνητικών συμβουλών και των κοινωνικών αποστάσεων κατευθυντήριων γραμμών, τροποποιήθηκαν η κηδεία και οι τελετές για τον Βασιλέα Υψηλότατο του Δούκα του Εδιμβούργου. Οι λεπτομέρειες θα επιβεβαιωθούν εγκαίρως.Η βασίλισσα έχει εισέλθει σε περίοδο πένθους οκτώ ημερών μετά τον θάνατο του συζύγου της (σ.σ. χθες) σε ηλικία 99 ετών, ενώ έχουν ξεκινήσει ρυθμίσεις για την κηδεία του, με την ονομασία Operation Forth Bridge».Οι θαυμαστές του Παλατιού απαγορεύεται να παραβρεθούν σε οποιαδήποτε φάση της κηδείας, λόγω των περιορισμών της πανδημίας. Τους ζητήθηκε επίσης να μην τοποθετούν λουλούδια, ώστε να μη δημιουργείται συνωστισμός και αυξάνεται η διασπορά του κορωνοϊού. Ο αριθμός των ανθρώπων που θα θελήσουν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Δούκα, ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στη βρετανική αστυνομία.Το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ κάλεσε τους ευγενείς να υπογράψουν ένα βιβλίο συλλυπητηρίων - αλλά μόνο στο διαδίκτυο, για να αποφύγουν τα πλήθη και τις ουρές. Οι έφιπποι αστυνομικοί σταμάτησαν τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στα κάγκελα του παλατιού, προκειμένου να αποθέσουν ένα μπουκέτο λουλούδια.Η Βασίλισσα Ελισάβετ αναμένεται επίσης να μεταδώσει ένα τηλεοπτικό μήνυμα στο βρετανικό έθνος. Υπό κανονικές συνθήκες θα υπήρχαν πρόβες από νωρίς το πρωί για την επόμενη εβδομάδα, για τη μεταφορά των όπλων και την πομπή στους δρόμους του Λονδίνου, και μια άλλη στο Windsor.Την ημέρα πριν από την κηδεία του, το φέρετρο θα μεταφερόταν απέναντι από το Chapel Royal προς το παρεκκλήσι της Βασίλισσας για να διευκολύνει τη μεταφορά.Η ίδια η κηδεία θα γινόταν στο Windsor, ενώ μια στρατιωτική πομπή θα γινόταν από το παλάτι του St James, κάτω από τη Marlborough Road και μέχρι το The Mall. Το όπλο που κρατούσε το φέρετρο θα περνούσε στη συνέχεια γύρω από το Queen Victoria Memorial, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και μέχρι το Constitution Hill στο Wellington Arch. Μέλη του στρατού θα οδηγούσαν την πομπή, με τη βασιλική οικογένεια και τους ακολούθους να περπατούν από πίσω.Στο Wellington Arch, θα υπήρχε βασιλικός χαιρετισμός πριν από μια τελετουργική μεταφορά στο Windsor. Κατά την άφιξη στο Windsor, θα υπήρχε μια αργή πομπή που οδηγούσε το Long Walk με στρατιωτικούς και μέλη της βασιλικής οικογένειας να ακολουθούν. Θα ανέβαινε το Long Walk, μέσω του Cambridge Gate και έπειτα στην Park Street, High Street, πέρα ​​από το Guildhall και το Castle Hill και μέσα από την πύλη Henry VIII.Σχέδια για τον θάνατο του Δούκα έχουν τεθεί σε ισχύ εδώ και πολλά χρόνια και ενημερώνονταν και επανεξετάζονταν τακτικά από το προσωπικό του Buckingham σε συνεννόηση με τη Βασίλισσα και τον ίδιο τον Φίλιππο.