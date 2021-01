Πακιστάν: Συνελήφθη ο εγκέφαλος των πολύνεκρων επιθέσεων στη Βομβάη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι πακιστανικές αρχές συνέλαβαν χθες Σάββατο έναν άνδρα που φέρεται ως ο ηγέτης μιας ισλαμιστικής μαχητικής οργάνωσης και κατηγορείται από τις ΗΠΑ και την Ινδία για τις πολύνεκρες επιθέσεις στη Βομβάη το 2008, δήλωσε ένας αξιωματούχος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.Η σύλληψη σχετίζεται με κατηγορίες για χρηματοδότηση τρομοκρατίας, ανέφερε ο αξιωματούχος, και όχι για μια συγκεκριμένη μαχητική επίθεση.«Ο αρχηγός της εκτός νόμου οργάνωσης LeT (Λασκάρ-ε-Τάιμπα),συνελήφθη με την κατηγορία χρηματοδότησης τρομοκρατίας», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας (CTD) της επαρχίας Πουντζάμπ.Σύμφωνα με την υπηρεσία, ο ύποπτοςμε σκοπό να συλλέγει και να εκταμιεύσει χρήματα για μαχητικές δραστηριότητες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.Η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναφέρει ότι ο Λάχβι είναι επικεφαλής επιχειρήσεων της LeT και κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε μαχητικές δραστηριότητες σε πολλές άλλες περιοχές και χώρες, όπως η Τσετσενία, η Βοσνία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν.Οι ινδικές αρχές αναφέρουν ότι ο μόνος επιζών ένοπλος των επιθέσεων της Βομβάης το 2008, στις οποίεςείχε πει στους ανακριτές πριν από την εκτέλεση του ότι οι δράστες των επιθέσεων ήταν σε επαφή με τον Λάχβι.Η Ινδία έχει καλέσει εδώ και πολύ καιρό το Πακιστάν να δικάσει τον Λάχβι, αλλά το Ισλαμαμπάντ τονίζει ότι το Νέο Δελχί δεν έχει προσκομίσει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για να δικάσει τον αρχηγό της LeT. Συνελήφθη για πρώτη φορά το 2008 αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.δικηγόρος του Λάχβι, επιβεβαίωσε τη σύλληψη.Ένας άλλος άντρας που η Ινδία υποστηρίζει ότι ήταν ο εγκέφαλος των επιθέσεων του 2008 στη Βομβάη, ο Χαφίζ Σαΐντ, καταδικάστηκε πέρυσι από ένα πακιστανικό δικαστήριο για δύο κατηγορίες περί χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ο Σαΐντ αρνείται τη συμμετοχή του στις επιθέσεις της Βομβάης.