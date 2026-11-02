Χρόνιος Βήχας: Πότε είναι καμπανάκι κινδύνου και πώς αντιμετωπίζεται;

Το αναπνευστικό σύστημα αποτελεί έναν από τους πιο ζωτικούς και ευαίσθητους μηχανισμούς του ανθρώπινου οργανισμού, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή και άμεση αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον