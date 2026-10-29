Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
«Εμβολιασμός, Προτεραιότητα Δημόσιας Υγείας - Επένδυση Ζωής»: Η ημερίδα του ygeiamou.gr
«Εμβολιασμός, Προτεραιότητα Δημόσιας Υγείας - Επένδυση Ζωής»: Η ημερίδα του ygeiamou.gr
Το ygeiamou.gr, κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης για την υγεία, διοργανώνει για 5η συνεχόμενη χρονιά την Ημερίδα για τον Εμβολιασμό με θέμα «Εμβολιασμός, Προτεραιότητα Δημόσιας Υγείας - Επένδυση Ζωής», θέτοντας στο επίκεντρο τις κρίσιμες προτεραιότητες για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας
Εκπρόσωποι της Πολιτείας, διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, για να συζητήσουν τις προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής εμβολιασμών, τις προοπτικές που δημιουργούν οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις παρεμβάσεις που μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πρόληψη.
Από την προστασία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων σε κάθε στάδιο της ζωής έως τον ρόλο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά και από τα ψηφιακά μητρώα και την Τεχνητή Νοημοσύνη έως την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, η Ημερίδα φωτίζει τις διαφορετικές πτυχές της εμβολιαστικής πολιτικής και αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ επιστήμης, Πολιτείας και κοινωνίας.
Η 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr επιδιώκει να συμβάλει στον διάλογο για μια αποτελεσματική εθνική στρατηγική εμβολιασμών, με έμφαση σε τεκμηριωμένες πολιτικές και πρακτικές που ενισχύουν την εμβολιαστική κάλυψη και θωρακίζουν τη δημόσια υγεία.
Δείτε εδώ τους ομιλητές και εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα
Από την προστασία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων σε κάθε στάδιο της ζωής έως τον ρόλο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά και από τα ψηφιακά μητρώα και την Τεχνητή Νοημοσύνη έως την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, η Ημερίδα φωτίζει τις διαφορετικές πτυχές της εμβολιαστικής πολιτικής και αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ επιστήμης, Πολιτείας και κοινωνίας.
Η 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr επιδιώκει να συμβάλει στον διάλογο για μια αποτελεσματική εθνική στρατηγική εμβολιασμών, με έμφαση σε τεκμηριωμένες πολιτικές και πρακτικές που ενισχύουν την εμβολιαστική κάλυψη και θωρακίζουν τη δημόσια υγεία.
Δείτε εδώ τους ομιλητές και εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα
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