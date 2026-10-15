Ολική αρθροπλαστική αντίχειρα: Μία νέα επιλογή για ένα παλιό πρόβλημα

- Τον αρθροσκοπικό καθαρισμό της άρθρωσης με αρθροσκοπικές κάμερες 2-3 χιλιοστών και την εκτομή μέρους του αρθριτικού οστού, η οποία μπορεί να ανακουφίσει από τον πόνο.

- Μία άλλη επιλογή είναι η οστεοτομία, αλλάζουμε δηλαδή τον προσανατολισμό της άρθρωσης ώστε να φθείρεται πιο φυσιολογικά και

Μία άλλη επιλογή είναι η οστεοτομία, αλλάζουμε δηλαδή τον προσανατολισμό της άρθρωσης ώστε να φθείρεται πιο φυσιολογικά και - Οι τενοντομεταφορές που σταθεροποιούν την άρθρωση.

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Οι δύο αρθρώσεις του σώματος που προσβάλλονται συχνότερα είναι το γόνατο και το ισχίο. Αρκετά συχνά όμως προσβάλλεται και η βάση του αντίχειρα με αποτέλεσμα τον πόνο, τη δυσκαμψία και τη δυσκολία σε καθημερινές κινήσεις.«Η αρθρίτιδα της βάσης του αντίχειρα προσβάλλει συνήθως γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών, χωρίς όμως να αποκλείονται οι άνδρες. Φαίνεται ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση (κληρονομικότητα) στην ανάπτυξη αυτής της αρθρίτιδας ενώ οι τραυματισμοί, η υπέρχρηση και τα ρευματικά νοσήματα μπορούν να την επιδεινώσουν», αναφέρει ο κ., πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής (2021) και συνεχίζει:«Στα αρχικά στάδια υπάρχει πόνος στη βάση του αντίχειρα, ιδιαίτερα όταν πιάνουμε αντικείμενα με δύναμη όπως για παράδειγμα όταν ανοίγουμε ένα βάζο και όταν γυρνάμε το κλειδί στην κλειδαριά. Στη συνέχεια, ο πόνος επιτείνεται και επεκτείνεται σε άλλες καθημερινές κινήσεις. Συχνά υπάρχει πρήξιμο στη βάση του αντίχειρα η οποία μπορεί να φαίνεται ότι έχει φύγει από τη θέση της», προσθέτει.«Η αντιμετώπιση εξαρτάται από το στάδιο της αρθρίτιδας. Στα αρχικά στάδια η χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων ή και σκευασμάτων γλυκοζαμίνης ή χονδροϊτίνης μπορεί να βοηθήσει τα συμπτώματα. Αν και δεν υπάρχουν σοβαρές επιστημονικές ενδείξεις ότι τα φάρμακα αυτά σταματούν ή έστω επιβραδύνουν την εξέλιξη της πάθησης, η οποία και διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στα πρώτα στάδια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν νάρθηκες, φυσικοθεραπεία, εγχύσεις κορτιζόνης ή υαλουρονικού οξέος, θερμά ή ψυχρά επιθέματα.Όταν η αρθρίτιδα είναι προχωρημένη και δεν ανταποκρίνεται στα συντηρητικά μέτρα τότε υπάρχει ένδειξη χειρουργείου. Η σταδιοποίηση γίνεται κυρίως με τις κατάλληλες ακτινογραφίες. Οι χειρουργικές επιλογές που διατίθενται για την μεσαίας βαρύτητας αρθρίτιδας περιλαμβάνουν:Οι ανωτέρω λύσεις είναι κατάλληλες για περιορισμένο αριθμό ασθενών με μέτρια αρθρίτιδα. Για την προχωρημένη αρθρίτιδα η πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική επέμβαση είναι η αφαίρεση του φθαρμένου οστού και η αντικατάστασή του με τη χρήση ενός τένοντα του ίδιου του ασθενή (αρθροπλαστική παρεμβολής τένοντα).Η λύση αυτή διατηρεί το μήκος και τη λειτουργικότητα του αντίχειρα χωρίς πόνο, έχει όμως το μειονέκτημα ότι χρειάζεται παρατεταμένη ακινητοποίηση και ο χρόνος αποθεραπείας διαρκεί δύο με τρεις μήνες. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της αρθρόδεσης όπου τα φθαρμένα οστά ενώνονται μεταξύ του. Με αυτήν τη λύση περιορίζεται κάπως η κινητικότητα αλλά εξαφανίζεται ο πόνος και διατηρείται η δύναμη του αντίχειρα γι’ αυτό και είναι πιο κατάλληλη για βαρείς χειρωνάκτες. Το μειονέκτημα και αυτής της μεθόδου είναι ο παρατεταμένος χρόνος αποκατάστασης.Την τελευταία 20ετία έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να αναπτυχθούν ολικές αρθροπλαστικές της βάσης του αντίχειρα, δηλαδή μεταλλικά και πλαστικά εμφυτεύματα όπως ακριβώς αυτά που χρησιμοποιούνται στην άρθρωση του γόνατος και του ισχίου. Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους της άρθρωσης οι πρώτες προσπάθειες αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα.Παρόλα αυτά, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε εμφυτεύματα με πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να αποδώσουν ανώδυνο αντίχειρα με πλήρη λειτουργικότητα για πολλά χρόνια όπως συμβαίνει για το ισχίο και για το γόνατο. Επειδή δε, η άρθρωση της βάσης του αντίχειρα είναι πολύ μικρή, προφανώς δεν υπάρχουν τα προβλήματα της βαρύτητας του χειρουργείου και της απώλειας αίματος που υφίστανται στις αντίστοιχες αρθροπλαστικές μεγάλων αρθρώσεων (γόνατος και ισχίου).Το βασικό πλεονέκτημα των νέας γενιάς ολικών αρθροπλαστικών του αντίχειρα είναι η γρήγορη αποκατάσταση. Ο αντίχειρας παραμένει με μια απλή περίδεση (χωρίς νάρθηκα) για τρεις εβδομάδες, και μετά από την τρίτη εβδομάδα υπάρχει πλήρης και ανώδυνη κίνηση. Το πλεονέκτημα αυτό κάνει αυτή την επιλογή να είναι ιδιαίτερα θελκτική για ανθρώπους σχετικά νεότερης ηλικίας και υψηλών λειτουργικών απαιτήσεων.Θα πρέπει, όμως, να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει αυτό το χειρουργείο με επιτυχία και ασφάλεια και για αυτό δεν είναι όλοι οι ασθενείς με αρθρίτιδα της βάσης του αντίχειρα ιδανικοί υποψήφιοι.