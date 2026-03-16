Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη θεραπεία της νόσου Πάρκινσον

Μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου ανέπτυξε μία μέθοδο που αξιοποιεί τη δύναμη των βακτηρίων για να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα στην ουσία λεβοντόπα (L-DOPA), ένα φάρμακο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου