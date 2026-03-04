Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας

- Έμφραγμα του μυοκαρδίου

- Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

- Ορισμένες μορφές καρκίνου

Ορισμένες μορφές καρκίνου - Επιπλοκές διαβήτη (νεφροπάθεια, αμφιβληστροειδοπάθεια, νευροπάθεια)

Η χειρουργική τροποποιεί μόνιμα την ανατομία και τη φυσιολογία του γαστρεντερικού συστήματος, γεγονός που βοηθά στη μακροπρόθεσμη διατήρηση της απώλειας βάρους, εφόσον ο ασθενής παρακολουθείται και υιοθετεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής.Η μεταβολική χειρουργική δεν είναι απλώς «χειρουργική μείωση του στομάχου», αλλά παρέμβαση στη μεταβολική ρύθμιση:- Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2Πολλές μελέτες δείχνουν ύφεση ή σημαντική βελτίωση του διαβήτη σε μεγάλο ποσοστό ασθενών (έως και > 60–80% ανάλογα με το χειρουργείο και το προφίλ του ασθενούς). Συχνά παρατηρείται γρήγορη ρύθμιση του σακχάρου, ακόμη και πριν από την ουσιαστική απώλεια βάρους, λόγω ορμονικών και μεταβολικών αλλαγών.- Υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, υπνική άπνοια, λιπώδης νόσος ήπατοςΗ βαριατρική χειρουργική οδηγεί σε σημαντική μείωση ή και διακοπή των αντιυπερτασικών/υπολιπιδαιμικών φαρμάκων.Βελτιώνει την υπνική άπνοια και μειώνει την ανάγκη για CPAP.Μειώνει το ηπατικό λίπος και τον κίνδυνο εξέλιξης σε κίρρωση.Τα φάρμακα για την παχυσαρκία βοηθούν στην απώλεια βάρους και έμμεσα βελτιώνουν τις συνοδές νόσους, αλλά η έκταση και η σταθερότητα της βελτίωσης είναι συνήθως μικρότερη σε σύγκριση με τη χειρουργική.Μεγάλες μακροχρόνιες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταβολική χειρουργική:- Ζουν περισσότερο σε σχέση με αντίστοιχους ασθενείς που αντιμετωπίζονται συντηρητικάΟι ασθενείς αυτοί έχουν μικρότερο κίνδυνο για:Για τα νέα φάρμακα υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις για καρδιοπροστατευτική δράση, αλλά δεν διαθέτουμε ακόμη το ίδιο βάθος μακροχρόνιων δεδομένων όπως στη χειρουργική θεραπεία.Η μεταβολική χειρουργική είναι μία παρέμβαση (one shot therapy) με μόνιμο αποτέλεσμα στο στομάχι και το λεπτό έντερο. Αν και συνήθως απαιτεί ισόβια παρακολούθηση και λήψη συμπληρωμάτων βιταμινών/ιχνοστοιχείων, σαφώς δεν έχει σχέση με τη συνεχόμενη λήψη ισχυρών και πολύ ακριβών φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.Η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συνεχιστεί μακροχρόνια για να διατηρηθεί η απώλεια βάρους και όταν διακοπεί συνοδεύεται από επαναπρόσληψη βάρους, σε μεγαλύτερο μάλιστα βαθμό σε σχέση με την έναρξη της θεραπείας.Εκτός αυτού, προσθέτει ένα επιπλέον «φορτίο» στην καθημερινή φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς, ειδικά όταν συνυπάρχουν πολλαπλά νοσήματα.Η χειρουργική προκαλεί αλλαγές στην έκκριση ορμονών του εντέρου (GLP 1, PYY, γκρελίνη κ.ά.), με αποτέλεσμα τη μείωση της πείνας και αύξηση του αισθήματος κορεσμού και τη βελτιωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη. Έτσι ο ασθενής δεν «παλεύει» διαρκώς με την πείνα, όπως συμβαίνει σε απλές υποθερμιδικές δίαιτες.Τα νεότερα φάρμακα μιμούνται ορισμένες από αυτές τις δράσεις (π.χ. μέσω GLP 1), αλλά η συνολική ορμονική αναδιαμόρφωση που επιτυγχάνεται χειρουργικά παραμένει ευρύτερη και ισχυρότερη.Αν και η μεταβολική χειρουργική έχει υψηλότερο αρχικό κόστος, οικονομοτεχνικές μελέτες έχουν δείξει πως σε βάθος 5–10 ετών αποδεικνύεται οικονομικά συμφέρουσα λόγω:Σημαντικής μείωσης κόστους φαρμάκων για διαβήτη, υπέρταση, υπερλιπιδαιμίαΕλάττωσης νοσηλειών και επεμβάσεων που σχετίζονται με επιπλοκές της παχυσαρκίαςΤα φάρμακα απαιτούν συνεχή δαπάνη (μηνιαία ή εβδομαδιαία), η οποία συσσωρεύεται, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται για πολλά χρόνια.Οι ασθενείς αφού υποβληθούν σε μεταβολική χειρουργική παρέμβαση, έχουν σημαντικά μεγαλύτερη κινητικότητα και αντοχή και αναφέρουν βελτίωση στη διάθεση, στην αυτοεκτίμηση και στην κοινωνική ζωή. Η απώλεια βάρους οδηγεί σε μείωση του πόνου των αρθρώσεων, τη δύσπνοιας και της εύκολης κόπωσης, ενώ παρατηρείται σημαντική βελτίωση της γονιμότητας και των διαταραχών του κύκλου στις γυναίκεςΤα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν, αλλά η έκταση της μεταβολής που συνοδεύει απώλειες >25–30% του βάρους είναι συνήθως μεγαλύτερη στην χειρουργική ομάδα.Η χειρουργική θεωρείται η θεραπεία εκλογής, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, όταν:Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI) είναι ≥ 35 kg/m² ή ≥ 30 kg/m² με συνυπάρχοντα νοσήματα (διαβήτης, υπέρταση, υπνική άπνοια κ.λπ.)Έχουν αποτύχει προηγούμενες συντηρητικές προσπάθειες (δίαιτα, άσκηση, φάρμακα)Υπάρχει κακή ρύθμιση διαβήτη τύπου 2 παρά την εντατική φαρμακευτική αγωγήΣε αυτές τις κατηγορίες ασθενών, η μεταβολική χειρουργική προσφέρει σαφώς μεγαλύτερη πιθανότητα:Διατηρήσιμης και ουσιαστικής απώλειας βάρουςΎφεσης/βελτίωσης των συνοδών νοσημάτωνΜακροχρόνιας μείωσης θνητότητας και επιπλοκών.Τα φάρμακα και η χειρουργική θεραπεία λειτουργούν συμπληρωματικά και είναι πολύ ισχυρά όπλα στην αντιμετώπιση ενός ισχυρού κοινού αντιπάλου. Η φαρμακευτική αγωγή προσφέρει:Προεγχειρητικά, καθώς οδηγεί σε μείωση του περιεγχειρητικού κινδύνου της αναισθησίας αλλά και της ίδιας της επέμβασηςΜετεγχειρητικά, σε άτομα με μερική ανάκτηση βάρους ή σε εκείνους που χρειάζονται επιπλέον βοήθειαΣε ασθενείς που δεν πληρούν ή δεν επιθυμούν χειρουργική θεραπεία, αλλά έχουν ανάγκη παρέμβασης για την παχυσαρκία.«Συμπερασματικά, η φαρμακοθεραπεία συμπληρώνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη μεταβολική/βαριατρική χειρουργική και ο γιατρός είναι ο αρμόδιος ειδικός που θα επιλέξει τη συγκεκριμένη θεραπεία για τον κατάλληλο ασθενή.Το πιο σημαντικό, είναι να αντιμετωπιστεί νωρίς η νοσογόνος παχυσαρκία, ώστε ο ασθενής να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να θεραπευτεί από τα συνοδά νοσήματα, να πετύχει τη μέγιστη απώλεια βάρους, να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και προπαντός να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής. Όλες οι μελέτες υποδεικνύουν πως η μεταβολική χειρουργική προσφέρει μεγαλύτερη, ταχύτερη και πιο σταθερή απώλεια βάρους, οδηγεί σε υψηλά ποσοστά ύφεσης διαβήτη και άλλων συνοδών νοσημάτων, μειώνει αποδεδειγμένα τη θνητότητα και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε βάθος χρόνου, περιορίζοντας την ανάγκη μακροχρόνιας λήψης πολλών φαρμάκων», καταλήγει ο κ. Σπυρόπουλος.