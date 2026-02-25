Παχυσαρκία σε ιδιοκτήτη και κατοικίδιο: Έρευνα φωτίζει ένα νέο πρόβλημα «Ενιαίας Υγείας»

Τι έδειξε η μελέτη στην πράξη

Τα ποσοστά που ξεχώρισαν

δεν αποτελεί αποκλειστικά ανθρώπινο πρόβλημα. Όπως δείχνουν τα δεδομένα όμως, συχνά δεν είναι ούτε μόνο… πρόβλημα του κατοικίδιου. Νέα αμερικανική μελέτη δείχνει ότι το, ενισχύοντας την ιδέα ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας πρέπει να σχεδιάζονται από κοινού.Η εν λόγω έρευνα δημοσιεύθηκε στοκαι κατέγραψε σε πραγματικές συνθήκες αυτό που πολλοί κτηνίατροι και γιατροί υποψιάζονταν εδώ και χρόνια: ότι οι συνήθειες του σπιτιού (διατροφή, άσκηση, καθημερινή ρουτίνα) επηρεάζουν ταυτόχρονα ανθρώπους και ζώα.Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 38 ζευγάρια ιδιοκτητών-σκύλων σε εκδηλώσεις για κατοικίδια στη Νέα Αγγλία των ΗΠΑ. Κατέγραψαν:- τοντων ιδιοκτητών- τητων σκύλωνΑυτό που είδαν ήταν πως υπήρξε ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στο BMI των ιδιοκτητών και στο BCS των σκύλων. Με απλά λόγια, όσο αυξανόταν το βάρος του ιδιοκτήτη, τόσο αυξανόταν και η πιθανότητα ο σκύλος να είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος.Το εύρημα αυτό δεν είναι απλώς στατιστικό αλλά και πρακτικό. Συγκεκριμένα, δείχνει ότι το πρόβλημα του βάρους «τρέχει» μέσα στο ίδιο νοικοκυριό και πιθανότατα τροφοδοτείται από κοινές συμπεριφορές.Η εικόνα του δείγματος ήταν ενδεικτική του φαινομένου. Ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι καταγράφηκαν οι:- 22 από τους 38 ιδιοκτήτες (57,9%)- 24 από τους 38 σκύλους (63,2%)